Papa 14. Leo, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Türkiye ziyaretinin son gününde İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'ni ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Patrikhane'de düzenlenen özel ayinde "barış ve Hristiyan birliğinin" önemini vurguladı.

Papa 14. Leo, Ermeni Patrikhanesi'nin avlusunda geleneksel bir Ermeni Apostolik karşılama ritüeliyle karşılandı. Ruhani görevliler, Papa'ya birkaç dilim ekmek ve içinde su bulunan bir kase sundu. Papa, gelenek gereği ekmekten küçük bir parçayı kaseye batırıp yedi. Ekmek, tuz ve su, Ermeni Hristiyan geleneğinin Tanrı'nın bereketini ve misafire gösterilen kardeşçe kabulü simgeleyen semboller arasında görülüyor.

Patrikhane içindeki ayin, Ermenice ilahiler ve dualarla başladı. Rahipler, "Ya Rab merhamet et" ve "Övgüler olsun Rabbimize, İsa Mesih'e, Amin" gibi klasik litürjik ilahiler okurken, salonda derin bir sükünet hakimdi.

Papa 14. Leo, ayini "Bu kutsal mabette, Tanrı'nın huzurunda huşu ve saygıyla eğiliyor, ibadet ediyoruz" duasıyla başlattı. Ayin sırasında konuşan Türkiye Ermenileri Patriği İkinci Sahak Maşalyan, Papa'yı "derin bir kardeşlik sevgisiyle karşıladığını" belirterek, Ermeni toplumunun bu ziyareti bir "nimet" olarak gördüğünü söyledi. "Bu an, halkımızın kalbine kazınacak" diyen Maşalyan, Papa'nın ziyaretinin yalnızca Ermeni toplumu için değil, Türkiye'deki tüm Hristiyan cemaatleri için büyük bir moral olduğunu vurguladı.

Konuşmasında 1700'üncü yılı kutlanan İznik Konsili'nin önemine de işaret eden Maşalyan, "Sizin bugünkü varlığınız, kiliselerimizin birbirine rakip değil, kardeş olarak yaklaştığını gösteriyor. Hristiyan bölünmüşlüğü Mesih'in bedenini yaralıyor ama Kutsal Ruh yaraları iyileştiriyor... (Orta Doğu'daki Hıristiyan topluluklara hitaben) Savaşın ve zulmün içinde kalan Hristiyan kardeşlerimizin güvenliği için duacıyız. Papalığın güçlü ahlaki sesi onlar için hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Ermeni Patriği, ayrıca Batı'da "aile yapısının, ahlaki değerlerin ve Hristiyan kimliğinin aşınmasından" duyulan kaygıyı da dile getirerek, Papa'ya, "karanlığın güçlerine karşı iman sancağını yükselttiği" için teşekkür etti.

Papa 14'üncü Leo ise konuşmasına "Rabbimiz Mesih, hizmetinizi kutsasın ve dünyaya barış versin" duasıyla başlayarak, ziyaretinin kendisi için "derin bir ruhani sevinç" taşıdığını söyledi. Konuşmasının merkezine Ermeni Apostolik Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki yakınlaşmayı koyan Papa, "Ermeni halkının cesur Hristiyan tanıklığı için Tanrı'ya şükrediyorum; çoğu zaman trajik koşullar altında bile" dedi. Papa ayrıca, İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla iki kilise arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Papa 14. Leo, konuşmasında "barış ve Hristiyan birliğinin" önemini vurguladı.

Katolik Kilisesi ile Doğu'nun eski kiliseleri arasındaki teolojik diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Papa 14. Leo, bunun "birinin diğerini yutması değil, Ruh'un armağanlarını paylaşması" anlamına geldiğini söyledi. Ayin, Ermenice duaların ve "Aleluya" ilahilerinin çok dilli bir koronun sesiyle taş duvarlara yayıldığı bir kapanışla tamamlandı.

Ziyaretin sonunda Papa 14'üncü Leo'ya, Patrikhane'nin duvarında yer alan ve İstanbul'daki Ermeni Apostolik Patrikhanesi'ni ziyaret eden papaların kaydını taşıyan mermer levha gösterildi. Levhada, Papa Altıncı Paul'ün (1967), Papa İkinci Ioannes Paulus'un (1979) ve Papa 16'ıncı Benedictus'un (2006) ziyaret tarihleri yer alıyor. Papa 14'üncü Leo'nun ziyareti de bu listeye eklendi.