Haberler

Papa 14. Leo, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'ni ziyaret ederek barış ve Hristiyan birliğinin önemini vurguladı. Ziyaret, Ermeni Patriği İkinci Sahak Maşalyan tarafından sevgiyle karşılandı ve Hristiyan topluluklar için büyük bir moral kaynağı olduğu ifade edildi.

(İSTANBUL) - Türkiye ziyaretinin son gününde İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'ni ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Patrikhane'de düzenlenen özel ayinde "barış ve Hristiyan birliğinin" önemini vurguladı.

Papa 14. Leo, Ermeni Patrikhanesi'nin avlusunda geleneksel bir Ermeni Apostolik karşılama ritüeliyle karşılandı. Ruhani görevliler, Papa'ya birkaç dilim ekmek ve içinde su bulunan bir kase sundu. Papa, gelenek gereği ekmekten küçük bir parçayı kaseye batırıp yedi. Ekmek, tuz ve su, Ermeni Hristiyan geleneğinin Tanrı'nın bereketini ve misafire gösterilen kardeşçe kabulü simgeleyen semboller arasında görülüyor.

Patrikhane içindeki ayin, Ermenice ilahiler ve dualarla başladı. Rahipler, "Ya Rab merhamet et" ve "Övgüler olsun Rabbimize, İsa Mesih'e, Amin" gibi klasik litürjik ilahiler okurken, salonda derin bir sükünet hakimdi.

Papa 14. Leo, ayini "Bu kutsal mabette, Tanrı'nın huzurunda huşu ve saygıyla eğiliyor, ibadet ediyoruz" duasıyla başlattı. Ayin sırasında konuşan Türkiye Ermenileri Patriği İkinci Sahak Maşalyan, Papa'yı "derin bir kardeşlik sevgisiyle karşıladığını" belirterek, Ermeni toplumunun bu ziyareti bir "nimet" olarak gördüğünü söyledi. "Bu an, halkımızın kalbine kazınacak" diyen Maşalyan, Papa'nın ziyaretinin yalnızca Ermeni toplumu için değil, Türkiye'deki tüm Hristiyan cemaatleri için büyük bir moral olduğunu vurguladı.

Konuşmasında 1700'üncü yılı kutlanan İznik Konsili'nin önemine de işaret eden Maşalyan, "Sizin bugünkü varlığınız, kiliselerimizin birbirine rakip değil, kardeş olarak yaklaştığını gösteriyor. Hristiyan bölünmüşlüğü Mesih'in bedenini yaralıyor ama Kutsal Ruh yaraları iyileştiriyor... (Orta Doğu'daki Hıristiyan topluluklara hitaben) Savaşın ve zulmün içinde kalan Hristiyan kardeşlerimizin güvenliği için duacıyız. Papalığın güçlü ahlaki sesi onlar için hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Ermeni Patriği, ayrıca Batı'da "aile yapısının, ahlaki değerlerin ve Hristiyan kimliğinin aşınmasından" duyulan kaygıyı da dile getirerek, Papa'ya, "karanlığın güçlerine karşı iman sancağını yükselttiği" için teşekkür etti.

Papa 14'üncü Leo ise konuşmasına "Rabbimiz Mesih, hizmetinizi kutsasın ve dünyaya barış versin" duasıyla başlayarak, ziyaretinin kendisi için "derin bir ruhani sevinç" taşıdığını söyledi. Konuşmasının merkezine Ermeni Apostolik Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki yakınlaşmayı koyan Papa, "Ermeni halkının cesur Hristiyan tanıklığı için Tanrı'ya şükrediyorum; çoğu zaman trajik koşullar altında bile" dedi. Papa ayrıca, İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla iki kilise arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Papa 14. Leo, konuşmasında "barış ve Hristiyan birliğinin" önemini vurguladı.

Katolik Kilisesi ile Doğu'nun eski kiliseleri arasındaki teolojik diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Papa 14. Leo, bunun "birinin diğerini yutması değil, Ruh'un armağanlarını paylaşması" anlamına geldiğini söyledi. Ayin, Ermenice duaların ve "Aleluya" ilahilerinin çok dilli bir koronun sesiyle taş duvarlara yayıldığı bir kapanışla tamamlandı.

Ziyaretin sonunda Papa 14'üncü Leo'ya, Patrikhane'nin duvarında yer alan ve İstanbul'daki Ermeni Apostolik Patrikhanesi'ni ziyaret eden papaların kaydını taşıyan mermer levha gösterildi. Levhada, Papa Altıncı Paul'ün (1967), Papa İkinci Ioannes Paulus'un (1979) ve Papa 16'ıncı Benedictus'un (2006) ziyaret tarihleri yer alıyor. Papa 14'üncü Leo'nun ziyareti de bu listeye eklendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz

Zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.