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Panama'da yüksek akaryakıt fiyatları protesto edildi

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Panama'da yüksek akaryakıt fiyatları protesto edildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da, sokaklara çıkan binlerce kişi yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti.

Orta Amerika ülkesi Panama'da, sokaklara çıkan binlerce kişi yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti.

Bölge basınındaki habere göre, Devlet Başkanı Laurentino Cortizo'nun ekonomi politikalarına tepki gösteren çok sayıda sendika temsilcisi, akaryakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Başkent Panama başta olmak üzere Santiago de Veraguas, Chiriqui ve Colon'de eylem düzenleyen gruplar, ana yollarda barikat kurdu.

Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği gruplar, güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi.

Tek Ulusal İşçi Sendikasından yapılan açıklamada, Cortizo kabinesi eleştirilerek, hayat pahalılığının yanı sıra eğitim ve sağlık sektöründeki ücretlerin iyileştirilmesi yönünde talepte bulunuldu.

Panamalılar, 28 Haziran'dan bu yana protesto ettiği hükümetle henüz ortak bir anlaşma sağlayamadı.

Ülkede akaryakıt fiyatları ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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