Pamukkale Üniversitesi'nde 7.950 Öğrenci Mezun Oldu

Pamukkale Üniversitesi'nde 7.950 Öğrenci Mezun Oldu
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Pamukkale Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde 7 bin 950 öğrenci diplomalarını aldı. Törende Denizli Valisi ve Rektör mezun olan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 7 bin 950 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversitenin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, yerleşkedeki spor salonunda düzenlendi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Pamukkale Üniversitesi'nin bilgiyle, emekle ve umutla büyüttüğü gençleri mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çoşkun, "Sevgili gençler her biriniz zorlu ama bir o kadar da kıymetli bir yolculuğun sonuna geldiniz. Bu yol sizlere sadece diploma kazandırmakla kalmadı, sorgulamayı, üretmeyi ve en önemlisi de insan olmanın erdemini öğretti. Mezun olan her bir genç kardeşimiz sadece kendi hayatını değil, memleketimizin geleceğini de şekillendirecektir." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör ise önemli bir günün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Mezunlarımız meslek hayatına adım atmak üzere yola çıkacak. Bugün siz sadece bir diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğine dair bir emaneti de teslim alıyorsunuz. Her biriniz Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak yola çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Törende, bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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