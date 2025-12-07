Palandöken, kayak sezonuna hazır

AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kar kalitesi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizminin gözdesi Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır. Suni karlama sistemiyle 3 pistin kayağa hazır hale getirildiği Palandöken, önümüzdeki hafta başlayacak sezonla yine kayak sezonunu en erken açan merkez olmayı hedefliyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona merhaba demek için gün sayıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 A.Ş. ekipleri tarafından yaz ayları boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmaları yapılan Palandöken'de pistleri kayağa hazırlamak için çalışmalara hız verildi. Aralık ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü dağda suni karlama sistemi devreye sokuldu. Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistin 3'ünde çalışmalara ağırlık verildi. Saatte 2 bin 400 metreküp suni kar üreten sistemle Palandöken Kayak Merkezi'nde, 40 kilometre uzunluğa sahip 3 pist, 40 bin metreküp karla döşendi. 12 snowtrack ile kar ezilerek 3 pist kayağa hazır hale getirildi. Geçen yıl liftlerle 2 milyon 400 bin kişinin taşındığı Palandöken'de bu sezonki hedef 4 milyona ulaşmak.

Ejder3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, suni karlama sistemiyle 3 pistte yeterli kar seviyesine ulaştıklarını belirterek, kısa süre içerisinde sezonu açacaklarını bildirdi. Bağrıyanık, kentte son yağan yağışla birlikte diğer pistlerin kar kalınlığını artırma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

'BAKIMLARI TAMAMLADIK'

Palandöken Kayak Merkezi'nde 86 kilometre uzunluğunda 55 pist bulunduğunu belirten Selim Bağrıyanık, "Bu pistlerden 30'u uluslararası kayak federasyonu tarafından tescil edilmiş her türlü yarışın yapılabileceği nitelik taşıyor. Her zorluk seviyesine göre pistlerimiz bulunuyor. Lift ağımızla saatte 24 bin kişiyi taşıyabiliyoruz. 2025-2026 kayak sezonun için yıllık yapmamız gereken bütün bakımlarımızı tamamladık. Suni karlama sistemiyle 3 pistte yeterli kar seviyesine ulaştık. Palandöken sezona hazır ve misafirlerini bekliyor" diye konuştu. Palandöken'de güvenli kayak için 20'nin üzerinde kayaklı devriyenin görev yapacağını anlatan Bağrıyanık, çığ tehlikesine karşı özel eğitilmiş ekibin görev başında olduğunu bildirdi.

SADECE KAYAK MERKEZİ DEĞİL

Palandöken'in sadece bir kayak merkezi olmadığını kar üzerinde yapılabilecek onlarca aktivitenin de merkezi olduğunu belirten Selim Bağrıyanık, "Palandöken'de hemen pistin kenarında buz duvarı var. 150 metre genişliğinde 20 metre yüksekliğinde çok özel bir duvar. Sadece buz duvarı sebebiyle 3 binden fazla misafiri ağırlıyoruz. 20 civarında parkur var duvarda. Yamaç paraşütü, insan sapanı, dev salıncak, zipline gibi kayak haricinde etkinliklerimiz de mevcut. Kar voleybolu, yüksek irtifa buz dalışı da Palandöken'de yapılabiliyor. Burası sadece salt bir kayak yapılan merkez değil. içerisinde dağ sporlarının da doğa sporlarının da hepsini barındıran bir destinasyon" ifadelerini kullandı.