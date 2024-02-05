Palalı Sabri silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içinde yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çelebi'ye silahla ateş açan Çetin G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat Cumartesi saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Çelebi eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartışıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Çetin G. silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti.

KAMERA VE SAHA ÇALIŞMASIYLA TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasıyla cinayet şüphelisini ve olaya karışan kişileri tespit etti. Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Çetin G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.