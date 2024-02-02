Palalı Sabri'nin ölümüne neden olan saldırı anı güvenlik kamerasında

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA SIRASINDA ÇELEBİ'YE YUMRUK ATTI

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi ile Çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin hayatını kaybettiği saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.