Haberler

ABD ve İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistanlı kaynaklar, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta dolacak İslamabad Mutabakatı kapsamındaki 60 günlük ateşkesi uzatmayı kabul ettiğini, sürenin ne kadar olacağına dair görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.

AA muhabirine konuşan Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına dair açıklamada bulundu.

Kaynaklar, ABD ve İran'ın, 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan mutabakat kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" kaydetti.

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, tarafların, arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran, 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Kaynak: AA
Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü

Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldü denilen futbolcu morgda dirildi

Herkes şokta! Cenazesi kaldırılacakken dirildi
Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak

Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Farah Zeynep'in ifadesi ortaya çıktı: Yaptıklarını böyle anlattı
'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha