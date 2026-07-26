Pakistanlı hükümet kaynakları: Trump'ın "İran'a saldırı düzenlenmemesi" talimatı sonrası temaslar yoğunlaştı

Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya "İran'a yönelik yeni saldırı düzenlememesi" talimatı verdiği yönündeki iddianın ardından Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını belirtti.

Müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi Pakistanlı hükümet kaynakları, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, orduya "İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması" konusunda talimat verdiği iddiasının ardından Washington ile Tahran arasındaki temasların yoğunlaştığı öne sürüldü.

Arabulucu ülkeler Pakistan ile Katar tarafından sunulan ve kalıcı ateşkes ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için Washington ile Tahran'a son çatışmalar başlamadan önceki konumlarına dönmeleri çağrısında bulunan öneriye her iki tarafın da yanıt verdiğini aktaran kaynaklar, iki tarafın da son çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla diyalog ve diplomasiye olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

Saldırılara verilen aranın, kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin umutları artırdığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı çevresinde ateşkesin kırılganlığını koruduğunu, ihlal edilmesi veya çatışmaların yeniden alevlenmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirten kaynaklar, arabulucuların öncelikleri olan "ara" sürecini sağlamlaştırmak ve gerilimi azaltmak amacıyla iki tarafla da sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Axios haber sitesine isimlerini paylaşmadan konuşan bilgi sahibi iki kaynak, dün Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planını onaylamazken orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatını verdiğini iddia etmişti.

Kaynaklar, diğer yandan ABD ordusunun, "büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası dönüş için hala plan yapmaya" devam ettiğini bildirmişti.

Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı emrini onaylamamasıyla, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bir görüşme için Tahran'a ulaşması, yaklaşık aynı saatlere denk gelmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA