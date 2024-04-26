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Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı

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Türkiye'de bulunan Pakistanlı bir şahıs, evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı. Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, Pakistanlı şahıs kendisine yönelik tepkilere "Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı" yanıtını verdi.

Son dönemde yapılan paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir video daha deyim yerindeyse infial yarattı.

GİZLİCE KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Türkiye'de bulunan Pakistanlı bir şahıs, evinde dans eden genç kadını gizlice cep telefonuyla kayda alıp TikTok'taki hesabında paylaştı.

Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı

KENDİSİNE YÖNELİK TEPKİLERE SKANDAL YANIT

Yayınladığı görüntülerle sosyal medyada infial yaratan Pakistanlı şahsa tepkiler kısa sürede büyürken, kendisine yönelik tepkilere de skandal bir yanıt verdiği görüldü.

Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı

"400 BİN DOLARLIK YATIRIM KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞLIĞINI ALDIM"

Şahıs, TikTok'taki videonun altına "Sen de geri döneceksin" yorumu yapan kullanıcıya "Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı" cevabı verdi. Olay kısa sürede büyük infial yaratırken, resmi makamlardan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (25)

pakize Can:

Mültecilere karşı sert tedbirler alınmazsa iç savaş kaçınılmaz olacak

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Selçuk Gedik:

Mülteci değil sen ben gibi olmuş. (!)

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Ali Hamza:

Milletin namusu sokağa düştü, kanımla aldığımız ülkem parayla satıldı. Hey Abdülhamit! Filistinden bir karış toprak vermemiştin o toprak kanımızla alındı diye...Şimdi ülkene bak...

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BOZKURT:

Erbakan hocayı dinleseydiniz bu hale düşmezdiniz, kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz bunlar daha iyi günleriniz.

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Cumalylmz yilmaz:

herkes bişey diyor anlamadım Erbakan hoca niye yanında durdu da sonradan ayrıldı oda ayrı mesele tabi

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BOZKURT:

Cumalylmz yilmaz: Bak canım kardeşim NECMETTİN ERBAKAN malum kişinin ne olduğunu, kimlere hizmet ettiğini sonradan anladı ama iş işten geçti, hoca muhalefeti ve milleti uyardı dinletemedi anlıyor musun...?

yanıt36
yanıt9
BOZKURT:

Cumalylmz yilmaz: Eğer dediklerimi anlamak istiyorsanız Necmettin Erbakan'ın iktidar hakkında söylediklerini dinleyin ve kimlere oy verdiğinizi görün fakat bu saatten sonra anlasanız da iş işten geçti... Yazık ettiniz güzelim ülkeye.!

yanıt20
yanıt2
Ufuk:

GENEL SEÇİMDE OY VEREN AHLAKSIZ EMEKLİLERİMİZ UTANIRLAR MI? SANMAM

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ferhat gündoğdu:

ne diyeceksin hayırdır arkadaş bu neyin kini öfkesi...o zaten perdesini tülünü açık bırakıp çekilsin istemiş belli ki herkes namus bekçisi olmuşta niye bu kadar çok o işleri yapan var anlamıyorum. herkes kendi günahını örtmek için başkalarinin günahını öne çıkarıyor diye düşünüyorum

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Engin Çalık:

alın alın daha nerde Afgan var Pakistanlı var Iraklı Suriyeli Ukraynalı Rus İranlı Arap falan kim varsa alın daha ulkeye

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