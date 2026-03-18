Haberler

Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu

Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, yaklaşan Ramazan Bayramı'ndan önce Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Pakistan, Ramazan Bayramı öncesi Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

TALEP TÜRKİYE, KATAR VE ARABİSTAN'DAN GELDİ

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Tarar, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu ifade etti.

OPERASYONLAR 24 MART'TA YENİDEN BAŞLAYACAK

Bu duraklamanın 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren başlayıp 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını aktaran Tarar, Pakistan sınırları içerisinde herhangi bir saldırı veya terör olayı olması durumunda operasyonların yeniden başlayacağını belirtti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı. Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak

Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak