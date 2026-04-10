Pakistan, Umman Denizi'nde "acil durum" alarmı veren gemideki 18 mürettebatı kurtardı

Güncelleme:
Pakistan donanması, Umman Denizi'nin kuzeyinde 'MV Gold Autumn' isimli ticaret gemisindeki 18 mürettebatı kurtardı. Pakistan Denizcilik Güvenliği Ajansı'nın müdahale ettiği olayda mürettebatın uyrukları arasında Çin, Bangladeş, Myanmar, Vietnam ve Endonezya vatandaşları yer alıyor.

Pakistan donanması, Umman Denizi'nin kuzeyinde "acil durum" alarmı veren bir ticaret gemisinde bulunan 18 mürettebatı kurtardığını duyurdu.

Pakistanlı yetkililerden yapılan açıklamaya göre, "MV Gold Autumn" isimli gemi, Pakistan'ın yaklaşık 370 kilometre açığında "acil durum" alarmı verdi.

Acil durumun ne olduğu hakkında bilgi verilmezken, Pakistan Denizcilik Güvenliği Ajansının duruma müdahale ettiği aktarıldı.

Yetkililer, düzenlenen operasyonda, aralarında Çin, Bangladeş, Myanmar, Vietnam ve Endonezya uyrukluların bulunduğu 18 mürettebatın kurtarıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
