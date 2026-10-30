Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İSLAMABAD (AA) – Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde Pakistan'da faaliyet gösteren Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi.

Başkent İslamabad'da düzenlenen törene Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Wajiha Qamar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Dr. İrfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları öğrencilerinin hazırladığı kültürel sunumlar ve Cumhuriyet Bayramı temalı gösteriler yapıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu, iki ülke arasındaki tarihi ve sarsılmaz bağlara dikkati çekerek "Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümünü burada, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte kutlamak ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

İki ülke dostluğunun Pakistan'ın bağımsızlığından çok önce, Milli Mücadele döneminde Pakistan halkının Ankara'ya verdiği unutulmaz destekle başladığını hatırlatan Neziroğlu, "Bu dayanışma ruhunu deprem ve sel felaketlerinde, son olarak da Şubat 2023 depremlerinde Türkiye'ye gelerek gece gündüz can kurtaran Pakistanlı arama kurtarma ekiplerinin çabalarında bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2025'teki Pakistan ziyaretinin ve ardından ağustos ayında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın iki ülke gençliğinin huzur ve güven içinde büyümesine hizmet eden somut adımlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, bu güçlü işbirliğini çocuklarımızın günlük yaşamına taşımaktadır. Bugün bu okullardan 350'den fazla mezunun Türkiye'de üniversite eğitimine devam etmesi ve öğrencilerimizin uluslararası alanlarda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Bu vesileyle Muzaffarabad'da yeni açılan kampüsümüzün de tüm ailelerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

TMV Pakistan Temsilcisi Küçükaladağlı'dan Maarif Vakfı'nın küresel bir eğitim ağına dönüştüğü mesajı

TMV Pakistan Temsilcisi Küçükaladağlı ise konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılıyla Türkiye Maarif Vakfının da 10. kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladıklarını kaydederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin güçlü ve bağımsız bir ulusun temeli olduğuna inanıyordu. Maarif Vakfı olarak sorumluluğumuz, çocuklarımıza sadece bilgi vermek değil, onları düşünmeye, sorgulamaya, üretmeye ve liderlik etmeye hazırlamaktır." diye konuştu.

Dünyada milyonlarca çocuğun yoksulluk, savaşlar ve adaletsizlik nedeniyle okula gidemediğine işaret eden Küçükaladağlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde çocuklar sadece okullarını değil, hayatlarını da kaybetti. Bu acılara duyarsız kalamayız. Bizler öğrencilerimizin sadece akademik olarak başarılı olmalarını değil; dürüst, sorumluluk sahibi, merhametli ve nerede olurlarsa olsunlar adaletsizliğe karşı duran bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bugün Türkiye Maarif Vakfı, 6 kıtada, 66 ülkede, 600'den fazla eğitim kurumu ve 80 binden fazla öğrencisiyle küresel bir eğitim ağına dönüşmüştür. Pakistan'da ise 10 şehirde, 26 kampüsümüz ve 14 bine yakın öğrencimizle bu köklü dostluğa hizmet etmekten gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA