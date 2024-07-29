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İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

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Pakistan'da iki aşiret arasında çıkan, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı toprak kavgasında 35 kişi hayatını kaybetti, 166 kişi ise yaralandı. Tansiyonun yüksek olması nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verilirken ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu. Ülkede gıda ve ilaç tedarikinde sorunlar yaşandığı ifade ediliyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki aşiret arasında çıkan toprak kavgası sonucu 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı. Çatışmaların beş gün önce başladığı belirtilirken, tansiyonun yüksek olması sebebiyle eğitim ve ticaret faaliyetleri durduruldu.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 5 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arasında toprak kavgası nedeniyle çatışmaların başladığını belirtti. Yetkililer, son 5 gün içinde çatışmalarda 35 kişinin öldüğünü ve 166 kişinin yaralandığını bildirdi.

TÜM OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Farklı aşiret büyüklerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklansa da çatışmalar, dün geç saatlere kadar sürdü. Bölgedeki tansiyonun yüksek olması sebebiyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, pazarlar hafta sonu kapalı kaldı. Ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu.

ROKETLER VE FÜZELER KULLANILDI

Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti. Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmaya dönüşmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan trafik Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

SMMM:

CAHİL DİN TOPLUMLARI ÜZERİNDE HER ZAMAN BU TÜR ORTA ÇAĞ OLAYLARI OLAĞANDIR.

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Kadir Tokay:

Nerede müslüman, orada şiddet, kan, gözyaşı. Yalansa yalan deyin diyeceğim, herkes yalan diyecek ama maalesef yalan değil üzgünüm.

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