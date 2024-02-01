P&G Fabrikasında Rehine Krizi: Saldırganın Tek Başına Gerçekleştirdiği İddia Ediliyor

SALDIRGAN 1 KİŞİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD'li firma P&G'nin fabrikasında 7 kişinin rehin alınması olayında son alınan bilgiye göre, İbrahim Y.'nin olayı tek başına gerçekleştirdiği ifade edildi.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ, SOSYAL MEDYADAN YAKINLARINI TAKİP EDİYORLAR

Rehine krizi devam ederken, rehin alınan 7 çalışanın yakınlarının tedirgin bekleyişi de sürüyor. Rehine yakınları, zaman zaman rehinelerin açtığı sosyal medya yayınlarını takip ederek sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar.

PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Bu arada saldırgan İbrahim Y. de sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam etti. İbrahim Y. paylaşımında, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullandı.

Saldırganın bir diğer paylaşımında da rehinelerden birinin doğum gününün kutlanmasıyla ilgili, "Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla" ifadeleri yer aldı.

DIŞARI ÇIKMA FIRSATI OLDUĞU HALDE ÇIKMAMIŞ

Saldırgan ayrıca rehinelerden Süreyya isimli kadının çıkma fırsatı olmasına rağmen dışarıya çıkmadığını iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

"Süreyya Hanım çıkma fırsatı olduğu halde arkadaşlarını bırakmayıp, kalarak dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir."