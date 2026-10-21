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Öztürk, Bursa hızlı treninde 2012'den bu yana sözün tutulmadığını söyledi

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Öztürk, Bursa hızlı treninde 2012'den bu yana sözün tutulmadığını söyledi Haber Videosunu İzle
Öztürk, Bursa hızlı treninde 2012'den bu yana sözün tutulmadığını söyledi
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YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de Bursa hızlı trenini eleştirerek 2012'de temeli atılan projede 2016'da verilen sözün tutulmadığını söyledi. Öztürk, 'On yıl geçti' diyerek Bursalıların treni beklediğini ve sözün tutulmadığını ifade etti.

(TBMM) - YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa'ya yapılması beklenen hızlı trene ilişkin, "Bursa'nın hızlı treni türküdeki kara trene döndü. 'Gecikti, belki hiç gelmez' diyor Bursalılar. 2012'de temeli atıldı, 2016'da 'Bursa'dan trene binip Ankara'ya gideceğiz' sözü verildi. On yıl geçti, koca on yıl; Bursa üreten, cari fazla veren, treni hak eden bir şehirdir; hakkını vermediniz, sözünüzü tutmadınız" diye konuştu.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM Genel Kurulu'nda  yaptığı konuşmada, Bursa'ya yapılması beklenen hızlı trene ilişkin, "Bursa'nın hızlı treni türküdeki kara trene döndü. 'Gecikti, belki hiç gelmez' diyor Bursalılar. 2012'de temeli atıldı, 2016'da 'Bursa'dan trene binip Ankara'ya gideceğiz' sözü verildi. Sonra 2018, 2020, 2024 ve 2026'da AK Parti Bursa vekilleri tarafından kavuşma videoları paylaşıldı. Şimdi 2026 da bitiyor ama Bursa'ya tren bir türlü gelmiyor. Açılışı müjdelemeye devam ancak Sayın Bakan, sizin yüzünüzden AK Parti Bursa vekilleriniz yalancı durumuna düştü. On yıl geçti, koca on yıl; Bursa üreten, cari fazla veren, treni hak eden bir şehirdir; hakkını vermediniz, sözünüzü tutmadınız. Treni beklerken çevre yoluna gözünüzü diktiniz. Bursalılar bunu unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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