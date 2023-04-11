Özkan Yalım: "Fasulye 70 Lira. Tamı Tamına 3,5 Euro. Avrupa'nın Tam İki Buçuk Katı Fiyatına. Bunu Millet Nasıl Alacak"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, sebze fiyatlarında yüksekliğe dikkat çekerek, “Fasulye 70 lira. Fasulye tamı tamına 3,5 Euro. Avrupa’da bile bu fiyat değil. Avrupa’da bu fasulyenin kilosu 1,5 Euro. Türkiye’de fasulye Avrupa’nın tam iki buçuk katı fiyatına. Bunu millet nasıl alacak? Nasıl yiyecek? Domatesin kilosu 1 Euro. Vay benim vatandaşımın haline” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Fasulye 70 lira. Fasulye tamı tamına 3,5 Euro. Avrupa'da bile bu fiyat değil. Avrupa'da bu fasulyenin kilosu 1,5 Euro. Türkiye'de fasulye Avrupa'nın tam iki buçuk katı fiyatına. Bunu millet nasıl alacak? Nasıl yiyecek? Domatesin kilosu 1 Euro. Vay benim vatandaşımın haline" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak milletvekili adayları Ali Karaoba, İsmet Akın ve Sevinç Yazgan ile bugün Uşak Merkez Pazarı'nı dolaşarak vatandaşlar ve pazarcılarla sohbet etti.

Pazarda, bazı ürünlerin fiyatlarını soran Yalım, pazarcının taze fasulyenin kilogramının 70 lira olduğunu söylemesi üzerine şunları söyledi:

"Fasulye 70 lira. Fasulye tamı tamına 3,5 Euro. Neredeyse Avrupa'da bile bu fiyat değil. Avrupa'da bu fasulyenin kilosu 1,5 Euro. Türkiye'de fasulye Avrupa'nın tam iki buçuk katı fiyatına. Bunu millet nasıl alacak? Nasıl yiyecek? Domatesin kilosu 1 Euro. Vay benim vatandaşımın haline. Burada milletvekili adayı arkadaşlarımız var. Bir an önce iktidara geleceğiz. Çiftçiye gerekli desteği vereceğiz. Gübre, ilaç desteğini vereceğiz. Domatesin maliyetini verecek olduğumuz kırmızı mazot desteğiyle 7,5-5 TL'ye kadar düşüreceğiz. Bu fasulye 70 TL dediğinde benim başımdan kaynar sular döküldü. Gerçekten yazık."