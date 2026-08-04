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Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet fezlekesi

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- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve Malatya Milletvekili Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in, sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten değişik tarihlerde doğrudan veya Ağbaba'nın aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi.

Özel'in, görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, Ağbaba'nın da Özel'in talimatıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı olarak pazarlık yöntemiyle kendisinin istediği şirkete verilmesi konusunda ısrarcı olarak menfaat temin ettiği belirtilen Ağbaba'nın, yerel seçimlerde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden de maddi menfaat temin ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Özel ve Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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