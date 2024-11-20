(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Özel, burada yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin, "Herkes bu millet için, bu devlet için can vermiş şehitlerimizin ailelerinin hassasiyetinin gözetilmesini, gazilerimizin hassasiyetinin gözetilmesini ve TBMM'nin odak olmasını istiyor. Bu süreci kimseyi incitmeden yürüteceğiz. Birileri özensiz ilerlerse biz o özensizliğin içinde olmayız. Bunu da ifade etmek isterim. Gruplara çağrım şudur: Çok önemli bir kanun teklifi var. Bütün taleplerin birleştiği 18 kanun ve onların hepsi çıktığında bir çatı kanun olacak. Bütçeden sonra bu kanunu hep birlikte ele alalım. Bu bir partinin değil, Meclisimizin gururu olsun, bütün partilerin gurur olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Özel'e ziyaretlerde Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu eşlik etti. Özel, son ziyareti olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde Dernek Başkanı Gazi Beyazıt Yumuk'un ardından açıklamalarda bulundu.

Gazi Yumuk, şunları söyledi:

"Böyle güzel bir günde sizlerle beraber olmak bizleri çok çok mutlu etti. Tabii daha evvel bekliyordum ama programınız çok yoğun. O yüzden bugün teşrif etme imkanınız oldu. Biz de malumlarınız 50'nci yılı kutladık Kıbrıs Barış Harekatı'nın. Sizlerin de büyük desteğiniz oldu. 174 gazimizi bizzat Kıbrıs'a gönderdiniz. Osman Paşa Başkanımızın beraberinde Kıbrıs'a gittiler, geldiler. Beraber tören yaptık, devletimiz büyük bir güzel destek verdi, sizler büyük destek verdiniz. Yankı Paşamın çok büyük emeği var, sağ olsun iki dernek bir de vakfı her gün, her dakika bilgilendiriyor. Bu yönden biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sorunlarımız ve taleplerimizle ilgili bir dosya hazırladık. Hoş geldiniz."

"Şehitlerimize ve hayatta olmayan gazilerimize Allah'tan rahmet, sizlere de uzun ömürler diliyoruz"

CHP Lideri Özel ise şunları söyledi:

"Ben çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle tabii ki CHP olarak her zaman Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile ilişki içindeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında da bir kez daha 20 Temmuz günü zaten hep birlikteydik orada. Şehitlerimize ve hayatta olmayan gazilerimize Allah'tan rahmet, sizlere de uzun ömürler diliyoruz ve minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bugün önce Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nın Sayın Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nin Sayın Başkanı Mustafa Işık'ı ki o bize bu ziyaretimizde de sağolsun eşlik etti, yöneticilerini ziyaret ettik. Şimdi de sizlerin huzurunuzdayız.

"Bir çatı kanun hazırladık. Bu Meclis'tedir. Diğer partilere de çağrımızdır"

Malum İstanbul'da bir çalıştay yapmıştık. Çalıştayda tüm Türkiye'deki dernek başkanları ve sizin başkanlıklarınızla birlikte sorunları çalıştık hep birlikte. Sorunların en temelinde zaten 36 farklı şehitlik ve gazilik statü ve haklarının düzenlendiği mevzuatın bir kanunda birleştirilmesi gerektiğini düşündük, o çıkarımları yaptık. Ben burada 30'dan fazla sizlerin talep ettiği çözüm önerilerini ayrı ayrı ifade etmeyeceğim ama Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun liderliğinde arkadaşlarımız çalıştılar ve 18 ayrı kanun teklifi vererek bu dediklerinizin hepsinin olabilmesi için o çatı kanunu hazırladık. Bu Meclis'tedir. Diğer partilere de çağrımızdır. Bir çatı kanun yaptığımız ve taleplerinizi çözdüğümüzde, o çalıştaydaki sorunlar çözüldüğünde artık bizlerin, hiçbir siyasinin gazilerimize, şehit ailelerimizin yanına vardığında bir yakınma, bir talep duymayacakları açık. Bu konudaki bu açık çağrıyı bir kez daha ifade ediyorum.

"Toplumsal mutabakat sağlanacaksa, Meclis'te oturup konuşmalıyız"

Benim bugünkü ziyaretlerimin en önemli noktalarından bir tanesi şu: Hepinizin malumu Sayın Bahçeli'nin bir grup konuşmasında kullandığı bir ifade, Türkiye'de bir anda gündemi değiştirdi. Bu ifade, Abdullah Öcalan'ın gelip Meclis'te bir çağrı yapması noktasındaydı. Ben bu konuşmadan yaklaşık bir saat sonra çıktığım konuşmada şunu söylemiştim, ifadem şuydu: Bu iş öyle birilerini buraya getirmek ya da bir yerlerde siyasi pazarlıklar yapmakla olmaz. Biz bir tek şehidimizin daha olmaması için, annelerin gözünün yaşının durması için, gazilerimiz için bundan sonra yapılacak faaliyetlerde elbette destek olmak isteriz. Kim ister şehit gelsin, kim ister gazi olsun? Ancak bu iş için dört tane kriter koyduk. Bunlardan birincisi, Meclis merkez olsun. İkincisi açıklık, şeffaflık. Üçüncüsü, karşılıklı iyi niyet ve bunun samiyetle ortaya konması. Dördüncüsü, ulusal bir mutabakat. 'Tam bir mutabakatın olması gerekir' dedik. Bu mutabakatın ortaya konmasıyla ilgili Meclis'te yapılacak bu toplantılarda ben bir beşinci kriteri kendim ifade ettim. O beşinci kriter de şu: Toplumsal mutabakat sağlanacaksa, Meclis'te oturup bunu konuşmalıyız. Konuşacaksak ilk toplantıda da şehit aileleri ve gaziler gelmeli ve düşüncelerini söylemeli. Son toplantıda da gelip varılan noktaya rızaları var mı, yok mu söylemeliler. 'Onların razı olmadığı hiçbir şeye ben razı olmayacağım' diye Sayın Bahçeli'den bir saat sonra yaptığım konuşmada ifade ettim. Ondan sonra bunu her fırsatta, her toplantıda; Diyarbakır'da da İstanbul'da da Manisa'da da Türkiye'nin bir başka yerinde de ifade etmeye devam ediyorum.

"Başkanlarımız bizim bu hattımızın doğru bir hat olduğunu söylediler"

Bugün de kamu kurumu olarak kabul edilen, kamu yararına çalıştıkları kabul edilen üç derneğimizi, vakfımızı ziyaret ederek bu düşüncelerimi ifade ettim. Sağ olsun başkanlarımız da bizim bu hattımızın doğru bir hat olduğunu, Meclis odaklılığının çok önemli olduğunu, gizli kapılar ardında olmaması gerektiğini söylediler. Hatta Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nda Sayın Başkanımızın tam olarak ifadesi şuydu: 'Biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama bu işin şeffaf olması ve sizin söylediğiniz gibi Meclis'te yürümesi ve bir daha biz böyle bir fedakarlıkta bulunacaksak bunun siyasi amaçlarla değil, milletin yararına yapılması önemlidir. Kapalı kapılar ardında değil, bizimle konuşarak yapılmasını önemsiyoruz. Yoksa hakkımızı helal etmeyiz.' Aynı şekilde Sayın Mustafa Işık da burada. Biraz önce yaptığı değerlendirmeler de basınla paylaşılacak.

"Bu süreci kimseyi incitmeden yürüteceğiz. Birileri özensiz ilerlerse biz o özensizliğin içinde olmayız"

Herkes bu millet için, bu devlet için can vermiş şehitlerimizin ailelerinin hassasiyetinin gözetilmesini, gazilerimizin hassasiyetinin gözetilmesini ve TBMM'nin odak olmasını istiyor. Biz bu konudaki tutumumuzu daha önce de ifade etmiştik, bugün de bir kez daha netleştirmiş olduk. Bunu da kamuoyuyla saygıyla paylaşmak isteriz. Bundan sonraki süreçte de yeni bir gelişme olursa, bize bir bilgi aktarılırsa mutlaka ve mutlaka derneklerimize geleceğiz, bilgilendirme yapacağız. Bu süreci kimseyi incitmeden yürüteceğiz. Birileri özensiz ilerlerse biz o özensizliğin içinde olmayız. Bunu da ifade etmek isterim. Gruplara çağrım şudur: Çok önemli bir kanun teklifi var. Bütün taleplerin birleştiği 18 kanun ve onların hepsi çıktığında bir çatı kanun olacak. Bütçeden sonra bu kanunu hep birlikte ele alalım. Bu bir partinin değil, Meclisimizin gururu olsun, bütün partilerin gurur olsun."

"Duygularımı ifade için bu deftere milyonlarca kez 'minnet' yazmak isterim"

Ardından Özel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Şeref Defteri'ni imzaladı. Özel, Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni Türkiye'nin kurucu partisi genel başkanı olarak ziyaret etmenin kıvancı ve heyecanı içindeyim. Duygularımı ifade için bu deftere milyonlarca kez 'minnet' yazmak isterim. Saygı ve hürmetlerimi arz ederim."

(SÜRECEK)