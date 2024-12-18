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Özgür Özel: Necip Hablemitoğlu Suikastinin Gerçek Katili FETÖ'dür

Özgür Özel: Necip Hablemitoğlu Suikastinin Gerçek Katili FETÖ'dür
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hablemitoğlu'nun, Türkiye'deki tehditleri halka anlatmaya çalışan bir aydın olduğunu vurgulayan Özel, 22 yıl önceki cinayetle ilgili FETÖ'yü suçladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, "Gerçek katil şüphesiz FETÖ'dür. Bu cinayet, onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu gösteren birisini susturmak için işlendi." dedi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya ilçesinde yapılan Necip Hablemitoğlu Parkı'nın açılışına ve Hablemitoğlu'nu anma törenine katıldı.

Necip Hablemitoğlu'nun ileriyi gören ve Türkiye'nin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu halka anlatmaya çalışan bir aydın olduğunu belirten Özel, Hablemitoğlu cinayetinin üzerinden 22 yıl geçtiğini hatırlattı.

Özel, "O günden 15 Temmuz akşamına kadar geçen sürede iktidar hep bugünkü iktidardı. Ama bu dosya hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bütün çabalar beyhude kaldı. Ancak 15 Temmuz sonrası dosya tozlu raflardan indirildi." ifadesini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Kritik sanıklardan birisi Levent Göktaş. Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilince tutuklandı. Ama kaçma şüphesi yok diye tahliye edildi. 31 Mart günü temiz kağıt almış belediye başkanlarımız, belediyeye gitmek üzereyken kaçma şüphesi var diye tutuklanıyor. Yurt dışına kaçıp Bulgaristan'da yakalanıp iade edilen Levent Göktaş'ın kaçma şüphesi yok. O yüzden tutuksuz yargılanıyor. Gerçek katil şüphesiz FETÖ'dür. Bu cinayet, onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu gösteren birisini susturmak için işlendi."

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya da değinen Özel, "Dün bir toplumsal davanın gerekçeli kararı açıklandı. Maalesef cenazesi fiilen ortadan kaldırıldı. Ama kanı yerde kaldı. Türkiye'nin başkentini, Narin'imizin öldürüldüğü Tavşantepe köyüne çevirmeye çalışıyorlar. Katillerin kim olduğunu herkes biliyor. Ama bir tek devlet bilmiyor. Bilen biliyor, söylemiyor. Biz Tavşantepe'yi de Ankara'yı da adaletin egemen olduğu yerler haline getireceğiz." diye konuştu.

Törende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da birer konuşma yaptı.

Tören sonrasında Necip Hablemitoğlu Parkı'nın girişine Özel ve beraberindekiler tarafından karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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