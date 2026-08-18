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Yeni Parti Lideri Özel: Milletvekili Melih Meriç'in Ameliyatı Başarılı, Sağlık Durumu İyi

Yeni Parti Lideri Özel: Milletvekili Melih Meriç'in Ameliyatı Başarılı, Sağlık Durumu İyi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı lanetleyerek, ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Özel, şiddeti kabul etmediklerini ve sorumluların bir an önce cezalandırılmasını beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırının ardından ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA
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