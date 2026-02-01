Özgür Özel, Mecitözü Hitit Kültür Merkezi'nin Açılışını Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çorum 'un Mecitözü ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mecitözü Hitit Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mecitözü ilçesinde 4 bin 250 metrekare arsa üzerine inşa edilen Hitit Kültür Merkezi; 192 kişilik konferans salonu, 2 eğitim salonu ve fuaye alanları bulunuyor. 2 yılda tamamlanan kültür merkezinin açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Açılış öncesi konuşan Özel, "Mecitözü Belediye Başkanımız gece gündüz çalışıyor ve Mecitözü gibi bir yere kazandırılan bu eser, gerçekten bu dönem de çok önemli. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, CHP'nin belediyeleri çok iyi yönetip daha sonra da Türkiye'de birinci parti olunca ve geçen sene bu tarihlerde belediyelerimizin memnuniyet oranını ölçtüğümüzde; Türkiye çapında biz yüzde 59, AK Parti de yüzde 61 ölçmüş. Bunu görünce de talimat verdi. 'CHP'li belediyeleri silkeleyin, sigortadan, vergi borçlarından göz açtırmayın, faizinle birlikte alın, paralarından kesin' dedi. ve burası Mecitözü Belediyesi'nin imkanlarıyla Mecitözü'ne kazandırılacak bir yer değil. Proje hakkında belediye başkanı ihtiyaçları saydı. Genel sekreter yardımcımızdan, Nuri başkanımızın talimatıyla bilgi aldık. Burada çok amaçlı 500 kişilik bir salon, kışın düğün salonu olarak kullanıldığında muhteşem alanıyla, misafirler için misafirhanesiyle, kent lokantasıyla ve Mecitözü'nde ihtiyaç duyulan her fonksiyona cevap veren yapılarıyla çok önemli bir eser kazandırılıyor" dedi.

'İBB'NİN ANADOLU'DA 36'NCI ESERİ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu'ya çok fazla yatırımlarının olduğunu ifade eden Özgür Özel, "Ekrem Başkanın, Anadolu'ya bakış açısı çok çok önemli. 2 yılda burası yapıldı, 280 milyon liraya mal oldu. 4 bin 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş, 192 kişilik bir konferans salonuna sahip, 2 tane eğitim salonuyla, fuaye alanlarıyla dört dörtlük bir hizmet. Ekrem Başkanın, Anadolu'ya 36'ncı yatırımı. Yani Çorum'da da Rize'de de deprem bölgesinde de bu ve benzeri 36 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla Ekrem Başkan'ın önerisiyle, İBB çalışanlarının emekleri gayretleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nizin onaylarıyla kazandırdığımız 36'ncı eser bu. Bütün imkansızlıklara rağmen yapıyoruz. İnanın ki bütün engellemelere rağmen yapıyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel, "Mecitözü'nün yeniden eski günlerine kavuşması, canlanması, hizmet görmesi için ne yapmak lazım? İşte bu binayı Mecitözü'ne kim yaptıysa onu cumhurbaşkanı yapmak lazım. O zaman ayrıca bu bir anlayış meselesi. Yani iyi belediyecilik, halktan yana belediyecilik, tesadüfen ya da Ekrem Başkanımızın bir başına, tek başına, münferiden üstlendiği yaptığı bir iş de değil. O Belediyeler Birliği Başkanı olarak bütün belediye başkanlarımıza da başkanlık ediyordu. Türkiye genelinde kreş sayımız 800'e ulaştı. Yani Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazansaydı olmayacak 800 tane kreşte bu ülkenin yoksul çocukları, yoksul ailelerinin çocukları kreşe gidiyorlar. CHP'li belediyeler 77 tane de öğrenci yurdu yaptı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorum Mecitözü Hitit Kültür Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.