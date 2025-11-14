Özgür Özel, KKTC'de Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın Mezarlarını Ziyaret Etti… "Bağımsızlık Ruhu Bize İlham Vermeye Devam Ediyor"

Haber: Gülara SUBAŞI / Kamera: Yasin KABADAYI

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geldiği Lefkoşa'da, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ile KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Dr. Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti. Özel Denktaş'ın kabrinde bulunan anıt özel defterine, "KKTC'nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş; Kıbrıs Türkünün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarih yazan bir lider olarak yüreklerde sonsuza dek yaşamaya devam edecek. yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda halkın iradesini, onurunu ve geleceğe olan inancını temsil eden bir kahramandı. Denktaş'ın inandığı, uğruna her türlü mücadeleyi verdiği bağımsızlık ruhu, bize ilham vermeye devam ediyor" yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin yarın yapılacak 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'ya geldi. Özel'e; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü'den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Gençlik kollarından pankartlı karşılama… "Hoşgeldin özgür ve onurlu sesimiz"

CHP Kıbrıs Gençlik Kolları, Özel'i havalimanında pankartlarla karşıladı. Pankartlarda; "Vizeleri mi dert ediyorsun? Boş ver, diplomanın da garantisi yok", "Kurtuluş yok tek başına", "Haktan, halktan, Cumhuriyet'ten yanayız. Hoşgeldin özgür ve onurlu sesimiz", "Gençliğe Hitabe'deki bir gün, bugün", "Kıbrıs'ın güneşi + Özgür'ün umudu = tam kombin", "Kıbrıs'a hoşgeldin Başkan. Burada umut da hellim gibi taze", "Kıbrıs'ın rüzgarı gençlikten, gücü birlikten alır" ifadeleri yer aldı. Özel, partisinin gençlik kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel'in KKTC'deki ilk durağı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı oldu. Özel'i burada Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük ve torunu Selen Süheyle Küçük karşıladı. Anıt mezara çelenk bırakan Özel ve CHP heyeti, ardından saygı duruşunda bulundu. Özel, burada anıt özel defterini imzaladı.

"Onun mücadelesi nesiller boyu saygıyla hatırlanacak"

Özel deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs Türkünün aziz önderi Dr. Fazıl Küçük; hayatını Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesine adamış büyük lider Dr. Fazıl Küçük gerçek bir dava adamıydı. Kıbrıs Türkünün özgürlük ve eşitlik mücadelesinde korkmadan ve yılmadan meşaleyi en önde taşıdı. Onun mücadelesi, nesiller boyunca saygıyla hatırlanacak. Dr. Küçük'ü bir kez daha hürmetle, minnetle anıyor; onun bıraktığı değerlere sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Ruhu şad olsun."

"Siz Atatürk'ün izinde odluğunuz için biz de sizin izinizdeyiz"

Özel mezardan ayrılmadan aileyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezar ziyareti yaptığı için Özel'e teşekkür eden Mehmet Küçük, "Siz Atatürk'ün izinde olduğunuz için biz de sizin izinizdeyiz" diye konuştu. Bunun üzerine Özel, "Fazıl Küçük'ün mezarını ziyaret etmeden bir Kıbrıs ziyareti düşünülemezdi" ifadelerini kullandı.

Denktaş'ın kabrini ziyaret etti

Özel, ardından KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel'i burada Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş karşıladı. Özel, mezara çelenk bırakmasının ardından heyetle beraber saygı duruşunda bulundu.

"Bağımsızlık ruhu bize ilham vermeye devam ediyor"

Özel, anıt özel defterini şöyle imzaladı:

"KKTC'nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş; Kıbrıs Türkünün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarih yazan bir lider olarak yüreklerde sonsuza dek yaşamaya devam edecek. Onun önderliğinde Kıbrıs Türkü kimliğini ve özgürlüğünü güvence altına aldı. O yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda halkın iradesini, onurunu ve geleceğe olan inancını temsil eden bir kahramandı. Bugün KKTC'nin 42'inci yılında, onun mirasını yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Denktaş'ın inandığı, uğruna her türlü mücadeleyi verdiği bağımsızlık ruhu, bize ilham vermeye devam ediyor. Huzur içinde yat aziz lider. Ruhu şad olsun."

"Söyleyin onlara burası bağımsız bir Cumhuriyettir"

Özel ve beraberindeki heyet, ardından Denktaş'ın naaşının bulunduğu odaya girerek dua okudu. Anıt mezardan ayrılmadan evvel, Özel beraberindeki CHP heyetiyle Denktaş'ın "Söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyettir" sözlerinin yer aldığı yazının önünde fotoğraf çektirdi.