Özgür Özel, İstanbul Havaalanı'nda Gençler Tarafından Karşılandı

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz Halk Buluşması öncesinde geldiği İstanbul Havalimanı çıkışında gençler tarafından karşılandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, saat 17.00'de gerçekleştirilecek Kırklareli Lüleburgaz Halk Buluşması öncesinde geldiği İstanbul Havalimanı çıkışında gençler tarafından karşılandı. Özel, gençlerle birlikte "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

Kaynak: ANKA