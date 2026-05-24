Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri harekete geçti. Bu esnada içeriden bir video yayınlayan Özgür Özel ise geri adım atmayacaklarını belirtti.

İşte Özgür Özel'in açıklaması;

"Atatürk'ün emaneti makamındayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti'yi yenmek. Suçumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı değişim deyip, o değişim iradesiyle gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak. İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti'nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var.

"KAPILAR KAPANDI, DİRENİŞ BAŞLADI"

Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07:00'sinde hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler. Daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı.

"NE KADAR DAYANABİLİRİZ BİLMİYORUM"

Şimdi polisle geldiler. Ve binaya girmek, gazla girmek, jopla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan, delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler. Sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor.

"EĞER BİZİ BURADAN SÖKP ATARLARSA..."

Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip, eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın: Bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Birinci Meclis'teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye, sözde tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, genel merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim olamayacak."