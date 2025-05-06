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Özgür Özel'e Saldıran Tengioğlu'nun Kaldığı Otel Mühürlendi

Özgür Özel'e Saldıran Tengioğlu'nun Kaldığı Otel Mühürlendi
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Taksim'de düzenlenen anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel, evrak eksikliği nedeniyle mühürlendi. Otelin işletmecisinin ifadesine göre, Tengioğlu Beyoğlu Belediyesi'nden yardım almış.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRAN TENGİOĞLU'NUN KALDIĞI OTELİN İŞLETMECİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL, - TAKSİM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi alındı. İşletmeci O.A. ifadesinde, Tengioğlu'nun kendisinin yönlendirmesi ile Beyoğlu Belediyesi'nden yardım aldığını söyledi.

Taksim'deki AKM'de TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisi olan O.A.'nın da ifadesine başvuruldu. İşletmeci O.A. ifadesinde, Selçuk Tengioğlu'nun 23 Şubat 2024 tarihinden beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını belirtti. Odada kalan 3 kişinin birbiriyle alakası olmadığını söyleyen O.A., şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü bölgesinde marangozluk yaptığını, diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu belirtti.

'İŞLETMECİNİN YÖNLENDİRMESİYLE BELEDİYEDEN YARDIM ALMIŞ'

İfadesinde Selçuk Tengioğlu'nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını belirten O.A., çok nadir zamanlarda 1-2 gün otele gelmediğini, genellikle sabah saatlerinde otelden çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini söyledi. Tengioğlu'nun maddi durumunun da çok iyi olmadığını belirten O.A., kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini söyledi. Belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi aldığını ve kendisinin de Selçuk Tengioğlu'nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını belirten işletmeci O.A., yetkililerin otele gelerek Selçuk Tengioğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında 8 bin lira değerinde markette gıda ve temizlik malzemesi almak için kullanabileceği kart verdiklerini belirtti.

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2- ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRAN ŞÜPHELİNİN KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENDİ, GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz OKUR - Armağan GÖKMEN/İSTANBUL, - TAKSİM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı otel, evraklarının yetersiz olması gerekçesi ile mühürlendi. Otelin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Tengioğlu'nun saldırı öncesinde koridorda yürüdüğü ve restoran kısmında kahvaltı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında, Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, Beyoğlu'nda kaldığı otel tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada evraklarında eksiklik tespit edilen otel, mühürlendi.

SALDIRGANIN KAHVALTI YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun AKM'ye gitmeden önce kaldığı otelde kahvaltı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tengioğlu'nun otelin koridorunda yürüdüğü ve restoran kısmında kahvaltı yaptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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