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Özgür Özel: Suriyelilerin evlerine dönüşleri için kapsamlı bir program ortaya konulmalı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de silahlı muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır" dedi.

Suriye'de silahlı muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

"SURİYELİLERİN EVLERİNE DÖNÜŞLERİ İÇİN KAPSAMLI BİR PROGRAM ORTAYA KONULMALI"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır" dedi.

Özgür Özel'den Suriye İçin Geçiş Hükümeti Çağrısı

"TÜM SURİYELİLERİ TEMSİL EDECEK BİR GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULMALI"

Suriye'de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulmasının elzem olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti: "CHP, Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır. Bizim, Suriye'ye dair önceliğimiz, yurttaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Yıllardır Türkiye'de çeşitli statülerle bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır. Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz"

Özgür Özel'den Suriye İçin Geçiş Hükümeti Çağrısı

Özgür Özel: Suriyelilerin evlerine dönüşleri için kapsamlı bir program ortaya konulmalı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Suriyelilerin çoğuna vatandaşlık verildi rahatlarıda yerinde Esad yıkıldı diye kimse dönmez geriye daha onlara ev yapılacak önünde bahçesi olan...

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıDiscus:

Günaydin Özgür efendi Siz Suriyeliler üzerinden siyaset devşirirken Devlet aklı herşeyi önceden planladı

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Haber YorumlarıMuhammet Pirnal:

ne oldu dimdimi hatirladiniz suriyelileri

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Laf olsun torba dolsun.Buda kendini birşey zannediyor.Alemin tek akıllısı bu.

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Haber YorumlarıFatih K:

gttüüi sinekliler

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