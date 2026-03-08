CHP Genel Başkanı Özel'den Kadınlar Günü Mesajı: "Eşitsizliğe ve Adaletsizliğe Mecbur Kalınmayacak Bir Türkiye Kuracağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye'yi sizinle birlikte kuracağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Katlanmak zorunda değilsiniz" başlıklı videolu bir mesaj paylaştı.

Özel, mesajında kadınların maruz kaldığı eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk ve korkuya dikkati çekerek, bu sorunların yaşanmayacağı bir Türkiye'yi birlikte kurma sözü verdi. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye'yi sizinle birlikte kuracağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun."

Kaynak: ANKA