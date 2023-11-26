CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katıldı

Özkan ÖZGER / CHP Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Özel, "Bu belediyeleri elbette İstanbul'da sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkan'ın tanımıyla İstanbul ittifakı'nın oylarıyla kazandık. İttifak ortaklarımız var, gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var ama görüyoruz ki İstanbul'da bu birliktelik İstanbul'a iyi geldi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor, artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru iş birliklerini yaparak; bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı bir süreci yaşayacağız" dedi. Özel bir basın mensubunun Akşener ile ilgili sorusuna ise, "Henüz planlanan bir görüşme yok" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı dolayısıyla İstanbul'da bulunan 81 CHP'li İl Başkanı ile Sarıyer'de Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış töreni için hazırlanan alanda konuşma gerçekleştirdi. Özel konuşmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkürlerini iletti; 2024 yerel seçimleri ile ilgili konuştu.

"BU BELEDİYELERİ SADECE CHP'LİLERİN OYLARIYLA KAZANMADIK"

Son yerel seçim dönemi ve İstanbul'daki CHP'li belediyeler ile ilgili konuşan Özel, "Kamuoyunun da göreceği memnuniyet anketlerimizi yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının temas ettikleri her alanda eskiye göre daha yeşil, daha çok insana dokunan, daha çok çocuğu gören, kadına saygılı, kadını kent hayatına katan etkili projeler önemli işler yapıldı.Bunların sayısının artması bundan sonraki süreçte bu hizmetlerin bundan önce ulaşamadığı yerlere ulaşması, daha çok Cumhuriyet Halk Partili belediye ile mümkün olacak. Bu belediyeleri elbette İstanbul'da sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkanın tanımıyla 'İstanbul ittifakı' ile kazandık. İttifak ortaklarımız var, gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var ama görüyoruz ki İstanbul'da bu birliktelik İstanbul'a iyi geldi, hepimize iyi geldi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde Genel Başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra; belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor, artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparaki bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı bir süreci yaşayacağız" dedi.

"İSTANBUL'UN KADİM TARİHİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, "Cumhuriyetin değerlerini, kazanımlarını koruyup geliştirmek, bu ülkeyi daha ileriye taşımak, lafla değil, iş ve icraatla mümkündür. Biz, 4.5 yıldır İstanbul'da tam da bu anlayışla çalışıyoruz ve gayretle çalışmaya da devam edeceğiz. İstanbul'un kadim tarihine, doğasına, kültürüne, maddi manevi tüm mirasına özenle sahip çıkıyoruz. Bu şehrin bütün değer ve güzelliklerini bütün maddi kaynaklarını 16 milyon İstanbulluya adil paylaştırma kararlılığıyla çalışıyoruz." dedi.

"HENÜZ PLANLANAN BİR GÖRÜŞME YOK"

Özel konuşması sonrasında İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte açılışını yaptığı fidanlığı gezdi. Bu sırada bir basın mensubu Özel'e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacağını sordu. Özel soruya, "Henüz planlanan bir şey yok." yanıtını verdi.