Kapıları kapatmadılar! CHP'den Muharrem İnce'ye dikkat çeken çağrı: Hala yol alınabilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. "İnce ile hala yol alınabilir" diye çağrı yapan Özel, "Adaylıklar kesinleşmiştir ama bundan sonra sayın İnce, 'bu seçimi birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu kazanmalı, tek adam rejimi bitmelidir' dediği anda o zaman bu iş birinci turda zaten bitecektir." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarını kabul etmeyen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Geçtiğimiz hafta Muharrem İnce'yi ziyaret eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı. Uzlaşma olmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık" dedi. İnce ise Kılıçdaroğlu'na, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." sözleriyle yanıt verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MUHARREM İNCE ÇIKIŞI

İnce ile temaslardan bir sonuç alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. TBMM'nin 27'nci döneminde, son basın toplantısını düzenleyen Özgür Özel, Muharrem İnce ile hala yol alınabileceğini belirtti.

"EN İYİ PARLAMENTO SONUCU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Özel şunları söyledi: "İttifak halinde bazı yerlerde birlikte gireceğimizi biliyorum ama bilgilerin tüm taraflar tarafından teyit edilir ve doğrulanır bir noktada olması lazım. Ben bir partinin yasama kanadındaki sözcüsü olarak böyle bir açıklamayı yapmayı doğru bulmam. Bu bilgilerin tüm partiler tarafından teyit edilip eğer varsa ortak basın açıklaması ya da basın metnini beklemek gerekir. Hala bu bilgiler ben toplantıya hazırladığım sırada teyide muhtaçtı. Bütün ittifak ortaklarımız arasında maksimum iş birliği, en iyi parlamento sonucu için çalışıyorlar.

"İNCE'YLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE BEN DE VARDIM"

Sayın İnce'yle birlikte sayın genel başkanımızın yapmış olduğu görüşmedeki heyette ben de vardım. Resmi görüşmede genel başkanımız depremden, afetten, afet yönetiminden, ülkenin içinde bulunduğu krizlerden; bu krizlerden nasıl çıkacağımız yönündeki ortaklaştığımız politikalar metninden bahsederek son derece nazik bir üslupla sayın İnce'ye sunumlarını yaptı. Sayın İnce'de aynı nezaketle cevaplar verdi.

"İÇERİDEKİ GÖRÜŞMEDE BİR PAZARLIK OLMAMIŞTI"

O toplantıda neler konuşulduğunu zaten genel başkanımız çıkıştaki basın açıklamasında söylemişti. O kapsam doğrudur. İçeride konuşulmasa da sayın İnce, 'ittifak konusunda farklı ilkelerimiz var' deyip, içeride konuşmamıştık, onları söylememişti bize çünkü öyle bir konu açılmamıştı ama birtakım değerlendirmelerde de bulunmuştu. İçerideki görüşmede bir pazarlık olmamıştı, bir teklif yapılmamıştı. Zaten meselenin özü de şuydu; Türkiye'yi yönetmeye talip, 13. Cumhurbaşkanlığına talip iki adayın bir partinin genel merkezinde, genel başkanın resmi makam odasında oturup 'sen çekil sana şunu verelim', 'sen benden ne istersin' biz bunu Türkiye'ye de kendimize de İnce'ye de yakıştırmayız.

"BİRİNCİ TURUN ÖNEMİNİ HEPİMİZ TEYİT EDİYORUZ"

Ayrıldıktan sonra bizim ümidimiz tabi ki o günden sonra seçimi ilk turda kazanacak bir iradeyi hep beraber ortaya koymaktı. Sayın İnce'ye orada 'çekiliyor musunuz' diye sorulunca 'hayır' demişti. Biz zaten ona çekilin demeye gitmedik ama birinci turun önemini hepimiz teyit ediyoruz. Kamuoyunda 'niye bir teklif yok, niye anlaşmıyorsunuz' beklentisi üzerine benim de bilgim dahilinde, kıdemlimiz, geçen kampanyada sayın İnce'ye eşlik eden sayın Engin Altay kendisiyle o gün akşam yüz yüze bir görüşmede bulundu.

"MÜZAKERELERDEN SONUÇ ALAMADIK"

Daha sonra döndü ve ertesi sabah bir görüşme daha yaptılar. Bu görüşmelerin sonucunda biz bu görüşmelerde hep birlikte kazanacağımız ve ilk turdan sonra ülkeyi birlikte yöneteceğimiz bir imkan olur mu şartlarını aradık ve sorduk. Bu müzakerelerden iki geçmiş kuvvetli dostun partileri adına yürüttükleri bu müzakerelerden bir sonuç alamadık. Görüşmeler o aşamada bitti. O günden bugüne de resmi bir görüşme yoktur.

"FİKRİ SAĞLAR MUTABAKATA VARSA SÖYLERDİ"

Ancak sayın İnce'nin de bugün teyit ettiği bir başka görüşme adaylıklar kesinleştikten sonra gerçekleştiğini biz de her iki tarafın beyanlarından öğrendik. Orada Fikri Sağlar bir mutabakata varmış olsa o zaman mutlaka gelip bunu partimize söyleyip burada da yol alınabilirdi, hala da alınabilir. Adaylıklar kesinleşmiştir ama bundan sonra sayın İnce, 'bu seçimi birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu kazanmalı, tek adam rejimi bitmelidir' dediği anda o zaman bu iş birinci turda zaten bitecektir.

"ANKETLER BİRİNCİ TURDA KAZANACAĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Demediği durumda bizim elimizdeki anket trendleri seçimi birinci turda kazanacağımızı gösteriyor. Ama işin garanti olması için açık fark olması için, yüzde 50'nin çok daha üzerindeki bir sonuç için formüller işleyebilir. İşlemezse elimizdeki trend birinci turda bu seçimi yüzde 50'nin üzerinde, yüzde 51'ler düzeyinde bir oyla dörtlü bir yarışta kazanabileceğimizi gösteriyor. Biz bu trendin çok daha iyi bir noktaya gideceğini düşünüyoruz.

"PARTİNİN ÖZ EVLADIDIR"

Biz sayın İnce'yi seviyoruz, İnce'yi sevenleri de seviyoruz. İnce'ye oy vermek isteyenleri de seviyoruz hepsini de anlıyoruz. Bugünlerde artık onların nasıl davrandığını ve nasıl bir umut içinde olduklarını da yani bu tek adam rejimini bitirmenin herkese çok iyi geleceğini de hep birlikte hissediyoruz. O açıdan biz asla ve asla germek istemeyiz, tartışmak istemeyiz, kırmak istemeyiz. Partimize emeği olan birisidir. Kendi deyimiyle partinin öz evladıdır. Bu partide benim 8 yıldır yaptığım görevi benden önce 4 yıl boyunca yapmış, bana da emeği olan, partimize de emeği olan bir kişidir. 14 Mayıs'ta birinci turun sonunda size söz yine baharlar gelecek."