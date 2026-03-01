Özgür Özel, '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '1 Mart tezkeresi' olarak bilinen Irak krizi konusunda hükümet tarafından 25 Şubat 2003'te TBMM'ye sunulup 1 Mart genel kurulunda reddedilen tezkere için Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı. Mamak Belediyesi Kültür Merkezi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşen gösterime Özel'in yanı sıra milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

'GÜÇLÜ ÜLKELERİN GÜÇLÜ KURUMLARI OLUR'

Belgesel gösteriminden sonra konuşan Özgür Özel, "Biz bu hafta bir kez daha 1 Mart oylamasının bütün tutanaklarının ve gizli oturum tutanağındaki tüm eklerin aleniyet kazanması için bir teklifte bulunacağız. Bu bir kez daha oylanacak. Güçlü ülkelerin güçlü kurumları olur. O kurumların en başında da seçimle oluşturulan kurumlar olur. Bir ülkenin güçlü bir Meclis'i varsa, parti disiplinine rağmen kritik kararlar alabilen, ülkeyi savaştan esirgeyen, işgalden esirgeyen bir Meclis'iniz varsa bu çok güçlü bir duruş. ve aslında bu o gün kaybettiği gibi görülen hükümete de verilmiş çok büyük bir destektir, çok büyük bir güçtür. Artık dünyadaki muhataplarınıza gidince, 'Bizden öyle her şeyi isteyemezsiniz, benim de içeride ikna etmem gereken bir Meclis var, buradan sonrası olmaz, bu bizim Meclis'ten geçmez' diyecek gücünüz vardır" dedi.

'YİNE DÜNYA KADAR MASUMUN KANI DÖKÜLECEK'

Özel, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıya değinerek, "Daha dün 150 tane Iraklı, İranlı çocuğun ölümüne sebep olan uçağın kalktığı Ford uçak gemisi daha önce gelmiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi izin vermedi diye geri gitmiştir. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin eline verilmiş en büyük güçtür. O günden bugüne yaşanan berbat işler bu gücü iyi kullanamayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye yaşattıklarıdır. 1 Mart tezkeresinin gücünü arkasına alamayan, rüzgarını yelkenine dolduramayan Amerika'ya karşı bir mahcubiyete giren, bedel ödemeye çalışan, onun gönlünü almak için birçok eksiklikler yapan AK Parti'nin kötü yönetimi yüzünden birçok şey olmuştur. Tam da böyle bir güne geldi 1 Mart. Bu seferde bir başka Müslüman ülke; yine uçaklar, yine havadan bombardıman. Rejim değişikliği için belki kara harekatında yine dünya kadar masumun kanı dökülecek" diye konuştu.

'TEZKERE GEÇSE AMERİKA BURADA KALICI OLACAKTI'

Özel, "Belki bugün Irak'a, İran'a karşı benzer bir tezkere koysanız bu sefer buna Meclis'te 'hayır' diyecek saflar yine değişmemiş. 'Hayır' diyecek bir CHP grubu var ama AK Parti grubunun içinde buna 'hayır' diyecek kimseyi bulabilir misiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ın o grup üzerindeki operasyonlarından sonra artık 2002'deki gibi 100 tane altın adam oradan bulunur mu? Vatansever bulunur mu? İşte meselenin orası çok şüpheli. O yüzden şimdi yine aynı Amerika, bu sefer Trump; yine masum çocuklar bombardımanla öldürülürken, Müslüman kanı dökülürken bugün Türkiye'de yine o gün Irak'taki yaşananlara 'Evet' diyen Recep Tayyip Erdoğan iktidarda. O gün eğer 3 oy farkla 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı, bugün Türkiye'de o gün taahhüt edilen en az 6, belki çok daha fazla Amerikan üssü olacaktı. Fiilen ülke işgal altında olacaktı. O gün Irak bahane edilmişti. Sonra Suriye bahane edilecekti. Sonra İran bahane edilecekti ve Amerika burada kalıcı olarak duracaktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı