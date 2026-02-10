Haberler

CSO Ada Ankara'da "Özgür Gazze - Özgür Filistin" konseri düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Özgür Gazze - Özgür Filistin' konseri düzenleyecek. Konser, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu tarafından 3 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla tek yürek "Özgür Gazze - Özgür Filistin" konseri düzenleyecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, konser, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun icrasıyla 3 Mart'ta CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilecek.

Müziğin evrensel diliyle barış, adalet ve dayanışma mesajı vermek adına, Filistin halkının özgürlük mücadelesine ses olmak, vicdanlara dokunmak ve ortak bir insanlık çağrısını paylaşmayı amaçlayan konserde, halkların ortak acılarını, umutlarını ve direniş ruhunu yansıtan eserlerin yanı sıra, Türk kültürünün hafızanın önemli bir parçası olan türküler de yer alacak.

Özel repertuarıyla barış, özgürlük ve kardeşlik mesajını sahneye taşıyacak konserde, devlet sanatçılarından oluşan özel bir kadro ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da konuk sanatçı olarak sahnede yer alacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler

Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti