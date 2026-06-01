Öğretmenlerden MEB'e: Söz Tutulmazsa 14 Haziran'da Ankara'dayız

Haber : Hilal ACAR - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenler, MEB önünde yaptıkları açıklamada, atama sözünün tutulmaması durumunda 14 Haziran'da Ankara'ya kitlesel olarak ve haklarını kazanmadan dönmeyecek şekilde geleceklerini belirtti. Öğretmenlerden oluşan heyet, açıklamanın ardından Personel Daire Başkanı Mehmet Durantaş ile görüştü. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK Üyesi Umut Erkurt, Durantaş'tan taleplerini yetkililere ileteceği sözünü aldıklarını söyledi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve çözüm taleplerini dile getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Halkevleri Platformu, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Devrimci Gençlik Dernekleri destek verdi.

"Sözler tutulsun öğretmenlik yaşasın" pankartı ardında toplanan öğretmenler, "Mülakat dendi hakkımız yendi", "Sözler tutulsun öğretmenlik yaşasın", "Mücadele dersini öğretmenler veriyor", "Öğretmenler yürüyor mücadele büyüyor" ve "Atama hakkımız engellenemez" sloganları atarak "Kanun teklifi geçsin", "Mülakat Mağdurlarına atama" ve "1611 mülakat mağduru öğretmene adalet" dövizleri taşıdı."

Özel sektör ve 1611 mülakat mağduru öğretmen adına ortak basın açıklamasını Fatma Nur Taşkın okudu. Taşkın, şöyle konuştu:

"Özel sektör öğretmenlerine 'Sorunlarınıza karşılık somut önerilerin toplantısını yapalım' diyen Çalışma Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı oldu. Sendikamıza, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2025 tarihli bir toplantı daveti yapıldı. Ancak bu toplantı önce Kamu Çerçeve Protokolü yoğunlukları, sonra da MESS süreci yoğunlukları gerekçe gösterilerek ertelendi. Üzerinden neredeyse bir sene geçmesine ve defalarca kez kurmaya çalıştığımız temaslara rağmen bir daha herhangi bir dönüş almadık. Özel sektör öğretmenlerine verilen devlet sözü tutulmadı. Şunu çok net ifade etmek isteriz ki; bize verilen bu sözler Yusuf Tekin'in, bilmem hangi bürokratın veya şahısların kişisel sözleri değildir. Bu sözler doğrudan Bakanlık makamı tarafından, devlet diliyle ve devlet ciddiyetiyle verilmiş sözlerdir. Muhataplarımızı uyarıyoruz: Kendi verdiğiniz devlet sözünü çiğneyerek, devletin sözüne olan itibarı iki paralık etmeyin! Devlet, vatandaşına verdiği sözü tutmakla mükelleftir."

TAŞKIN: "14 HAZİRAN'DA ANKARA'YA KİTLESEL OLARAK VE HAKLARINI KAZANMADAN DÖNMEYECEK ŞEKİLDE GELECEĞİZ"

Özel sektör öğretmenlerine ve mülakat mağduru öğretmenlere verilen ancak tutulmayan sözlerin karşılığını alacağımızın sözünü vermeye geldik. Biz sözümüzü tutarız, çünkü biz öğretmeniz. Buradan, kazanacağımızı bildiğimiz direniş sürecimizin ilk adımını ilan ediyoruz: Hakları yenilen ve verilen sözlerin karşılığını alamayan iki mücadelenin öznesi olarak şayet Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasına somut karşılıkları olması koşuluyla verilen toplantı sözü ile 1611 mülakat mağduru öğretmene verilen atama sözü tutulmazsa, 14 Haziran'da Ankara'ya kitlesel olarak ve haklarını kazanmadan dönmeyecek şekilde geleceğiz."

MEB'e ve Meclis'e seslenen Taşkın, "Taban maaş düzenlemesi 5580 sayılı Kanun'a eklensin; özel sektör öğretmenlerine sözü verilen toplantı yapılsın! Mülakat mağdurlarının hakkı olan atamalar verilsin! Taleplerimizle ilgili somut ve gerçekçi adımlar atılmadığı takdirde yüzlerce öğretmen 14 Haziran'da Ankara'ya geleceğiz" dedi.

AKSOY: "HATA YAPTIK DİYEMEDİĞİNİZ İÇİN 1611 TANE İNSANI, ONLARIN AİLELERİNİ STRESİN İÇİNE TESLİM ETTİNİZ"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy da şunları söyledi:

"Bizim sorunumuz çok büyük ama sorunumuzun çözümü çok kolay. Bizim sorunumuz nedir? Biz bir eğitim mücadelesi veriyoruz. Mücadelenin temelinde yatan sıkıntı şu: Memlekette öğretmen sayısı kontrolsüzce yıllar içerisinde arttırıldı. Özel sektör hızlandırıldı. Bugün İstanbul'da özel okul sayısı, devlet okulu sayısını geçmiş durumda. 50 yıllık bir yasa olan taban maaş yasası kaldırıldı. Yapılacak şey çok basit. Taban maaş yasası geri getirilmelidir. Kontrolsüzce sayısını arttırdığınız öğretmenleri, 'Sen çalışmazsan başkası çalışır' diyen patronların insafına bırakamazsınız. 5 yıldır yürümediğimiz yol, görüşmediğimiz kimse kalmadı."

Bu devletin, öğretmenlerin sorunlarını çözmekten daha önemli bir işi varsa ve öğretmenleri bir sene boyunca bekletiyorsa, bu devlet yönetilemiyor demektir. ve buradan şunu söylüyoruz: Taleplerimiz yerine getirilmezse bizim için mücadele, Yusuf Tekin istifa mücadelesidir. İkinci mesele, o daha basit; çözümü daha da kolay. Mülakat yapacağız diyerek kontrolsüz bir şekilde mülakat yapan, mahallelerin, semtlerin öğretmenlerine kontrollü denetimi bırakarak mülakatı elinize yüzünüze bulaştırdınız. Hata yaptık diyemediğiniz için 1611 tane insanı, onların ailelerini stresin içine teslim ettiniz, bıraktınız."

Bir mülakat mağduru öğretmen annesi, "Bir buçuk senedir bu işin peşindeyiz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen bu işin bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız, perişanız. Her gittiğimiz kapıdan geri dönüyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve emeklerimizin karşılığını verin" diye sitem etti.

Mülakat mağduru öğretmen babası da "Kızım yüksek puanlar alarak mülakatta elendi. İki senedir sürekli buraya geliyoruz ama sonuç yok. Ben çocuklarımı okuturken ilmek ilmek, ne zorluklarla okuttum; haram girmedi. Kızım kazandı ama mülakatta elendi. Biz mülakatların çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

ERKURT: "YUSUF TEKİN'DEN, 'TABAN MAAŞ HAKKINI YÖNETMELİĞE İŞLERİZ' SÖYLENEN SÖZÜ AKTARDIM"

1611 mülakat mağduru öğretmenve özel sektör öğretmenleri adına oluşturulan üç kişilik heyet, basın açıklamasının ardından Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na geçti. Bir saat süren görüşmenin ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK Üyesi Umut Erkurt, görüşmenin detaylarını ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Erkurt, Çiftçi'nin toplantısı olduğu için vekaleten görevlendirilen Personel Daire Başkanı Mehmet Durantaş ile görüşme yaptıklarını ve ilk olarak Yeliz Öğretmen'in 1611 mülakat mağduru öğretmen adına söz aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımızın bugüne kadar çektiği çileyi, ilçeler bazında nasıl bir hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğradıklarını, onun haricinde hem bakanlık katında hem de Meclis'te Eğitim Komisyonu'nda yetkililerden, milletvekillerinden aldıkları sözleri ve dahası yine Eğitim Komisyonu'nda MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç hanımefendinin verdiği kanun teklifi üzerine bilgisini aktardı. Devlet kademesinde verilen sözler var, bu sözlerin üzerinden aylar geçti. Bunların genel bir özetini yaparak mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımızın çektiği bu çilenin sonlandırılması için 14 Haziran'a kadar bizlere bir yanıt verilmesini, nasıl bir girişimde bulunulacaksa bu konuda bize dönülmesini rica etti."

Ben de özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, sendikamız kurulduğu günden beri çektiğimiz sıkıntılar karşısında aldığımız sözleri vurgulayacak şekilde durumumuzu ifade ettim. Burada aldığımız sözler bağlamında Sayın Mehmet Durantaş'a, 2024 yılında yaptığımız eğitim nöbetimiz sırasında Sayın Bakan Yusuf Tekin'den, 'Taban maaş hakkını yönetmeliğe işleriz' şeklinde doğrudan bize söylenen sözü aktardım.

Hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 14 Haziran'a kadar dönüş bekleyeceğiz. Bunu bakanlığa belirttik. Sayın Mehmet Durantaş'ın kendisinden şu sözü aldık: Bunu Sayın Bülent Çiftçi'ye, Personel Genel Müdürüne, sonra Sayın bakan yardımcılarına ve elbette Sayın Bakan Yusuf Tekin'e ileteceğini; ama aynı zamanda bunların Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne iletileceğini, aynı zamanda da Çalışma Bakanlığına bugün olan bitenin ve aktardıklarımızın aktarılacağının sözünü aldık."

Kaynak: ANKA