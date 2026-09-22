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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Manisa Turgutlu'da silahlı saldırıya tepki gösterdi

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Manisa Turgutlu'da silahlı saldırıya tepki gösterdi
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Manisa Turgutlu'da okul önünde çocukların yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sendika, yetkilileri okul çevresindeki önleyici tedbirleri artırmaya ve eğitim bileşenlerinin can güvenliğini güvence altına almaya davet etti.

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, "Yetkilileri derhal asli sorumluluğunu yerine getirmeye, okul çevrelerindeki önleyici tedbirleri artırmaya ve tüm eğitim bileşenlerinin can güvenliğini güvence altına almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Manisa Turgutlu'da bir okul önünde yaşanan ve çocuklarımızın yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı, okullarımızdaki güvenlik zafiyetini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz! Çocukların en temel hakkı olan güvenli bir ortamda eğitim alma hakkı ile öğretmenlerin can güvenliği asla ihmal edilemez. Okullar ve çevreleri, her türlü şiddet unsurundan arındırılmış, çocukların üstün yararının ve kamusal korumanın eksiksiz sağlandığı güvenli alanlar olmak zorundadır. Yetkilileri derhal asli sorumluluğunu yerine getirmeye, okul çevrelerindeki önleyici tedbirleri artırmaya ve tüm eğitim bileşenlerinin can güvenliğini güvence altına almaya davet ediyoruz. Şiddetsiz bir eğitim ortamı ve kamusal güvenlik hakkı için sürecin takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA
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