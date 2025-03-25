Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
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Özel'in "Alnınızı karışlarım" tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "RTÜK'e sesleniyorum. Sakın ha özgür basına dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarım sizin." çıkışına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert yanıt geldi. Şahin, "RTÜK bu tehditlerden korkarak kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği grup toplantısında RTÜK'e sert sözlerle yüklendi.Özel, "RTÜK'e de Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da sesleniyorum: Sakın ha özgür basına, sosyal medyaya, YouTube yayıncılarına dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarım sizin!" dedi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

Özel'in tehdidine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt geldi. Şahin, geri adım atmayacaklarını belirterek şunları söyledi: "Günlerdir milletimize ve özellikle gençlerimize yapılan "Sokağa inin!" çağrılarını ve bu hezeyanları bazı kanallarımızın hiçbir kural kaide tanımadan, saatlerce fütursuzca canlı yayınlamasını büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantımız için gerekli hazırlıkları yaparak takip etmekteyiz.

Sokağa inen bazı kişilerin sözde "demokratik hak" maskesi altında kimi yayınlarda; Sayın Cumhurbaşkanımızın Rahmetli olmuş saygıdeğer annesine ahlaksızca küfür etmekten tutun, tarihi camilerimize zarar vermeye, polisimize asitli madde fırlatmaktan, provokasyon içerikli onlarca pankart açmaya varıncaya kadar her türlü rezaleti yaptığına milletimiz ne yazık ki şahit olmuştur.

"İLGİNÇ BOYKOT SAVAŞLARI İBRETLE İZLENMEKTEDİR"

Onlarca esnafımız bu olaylarda zarar görürken haksız bir şekilde Türkiye'nin en kıymetli markalarına açılan ilginç boykot savaşları da ibretle izlenmektedir. Bir yandan ekranlarda çocuklara verilen pamuk şekerlerle ilgili dahi dezenformasyon yapılırken, bazı kanallar kent lokantalarının kapatıldığını da içeren birçok yalanı pervasızca yayınlamaktan çekinmemiştir.

"RTÜK DENETLEME FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK ZORUNDADIR"

RTÜK Anayasal bir kurum olarak kendi görev sınırları içinde denetleme faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Fakat dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde ana muhalefet partileri de kendi sorumluluk sınırları içinde ve ülke yararına çalışmaktadır. Belirtmek gerekir ki, muhalefetin her fırsatta övdüğü ülkelerde "Devletin anayasal kurumlarını tehdit eden" bir muhalefet liderine şimdiye kadar rastlanmamıştır.

"ALNINIZI KARIŞLARIZ' ŞEKLİNDEKİ TEHDİTLER, RTÜK'E KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"

Ayrıca yine muhalefetin, Türkiye'yi şikâyet ederek zor durumda bırakmayı hedefleyen açıklamalarda bulunduğu bazı ülkelerin basın kuruluşlarında da öncelikle "kendi devletlerinin menfaatlerini düşünmek" konusunda yerleşmiş bir gelenek vardır. Bir ülkenin ana muhalefet partisi yetkililerinden beklenen de en azından bu hassasiyeti göstermesidir. Bu kapsamda: "Sakın ha! Bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız." şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; "kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun" hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.

Ayrıca kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Özel'in 'Alnınızı karışlarım' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt

Özel'in 'Alnınızı karışlarım' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıorhan yaldız:

RTÜK başkanı o zaman sizde hergun ülkede ekonominin iyi olduğunu söyleyen emeklinin refah içinde olduğunu söyleyen enflasyonun olmadığını söyleyen hükümet kitlelerinin toplanmasını gösterirken muhalefet kitlelerinin toplanmasını göstermeyen yandaş kanallarada ceza yazin tabi yazabilirseniz.

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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Devran döndüğü zaman senin gibileri o zaman göreceğiz :)

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Haber YorumlarıGenco:

Hem suçlu hem güçlü dedikleri bu olsa gerek. Bir laf vardır ; lokması ağzında sopası elinde…..

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Haber YorumlarıBay Che:

trt yi bile yandaş kanal yaptınız .ne ettik la biz size uşağım

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Haber YorumlarıHakan Atabey:

böyle sokak ağzı siyaseti hiç yakışmıyor.

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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Bu millet kimin nereden korktuğunu çok iyi biliyor. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır...

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Bu ülkede iki kişiye laf söyletmem. Bu adamlar işini layikiyle yapıyorlar. Sayıyorum bak, Bu adamlara laf etmeyin -Gözlerime bak, 6 ay uyu, tekrar altı ay uyu off mis diyen amcam - seçim başkanı olan var ya, şu hep kura çekilişine aynı partiye çıkaran bakışarıyla adalet ve istikrar timsali amca - Bütün karşıt görüşlü kanallara ceza yağdıran Bu amca - çocukların dedesi, jelibonun mücidi amca - mal varlığını saklayıp da ortaya çıkınca babadan kalma diyen gizemli amca -ve ekonomist amca.

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Haber YorumlarıAkif Korkmaz:

Efes'i de boykot ediyormusun ne iduğu belirsiz mahlukat

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Haber YorumlarıAlkurt:

Sayin Rtuk,herhangi bir partiden degilim ama VatanSever biri olarak, Aziz ve Asil Türk Milletinin televizyondan seyredemedigi ana haberler bultenlerinden haberiniz var mi? Ben soyleyeyim, A beyi kesti, C Deyi dogradi, M..Kanin kafasini dogradi, kadinlar kursunlandi, cocuk istismari..vs Tum anahaber bulten..bunlar var, Boyle haberler asiri Moral bozdugu icin, neden yasaklanmiyor! Ve biz Türk Milleti olarak haber seyredemiyoruz, bunlardan haberiniz var mi? Yok Siz ne iyisi Istifa Edin lutfen

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Sakalligillerin Mediadan Sorumlu Zurnacibasi, Once Tv lerdeki Reklamlara STANDARDIZASYON Getir Sen, Halkin Zekalari Ile Oynama..Seyredilen Bir Filmde Bunaltici Reklamlari Defalarca Zorla 40 dk.Seyrettiriyorsun, Film Icin Kalan Surelere de Uymuyorsunuz..TRT yi Arpalik Gibi Kullanip Herturlu RANT i Kendi Menfaatiniz Dogrultusunda Menfaat Sagliyorsunuz..

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