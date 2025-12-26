Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Suriye'deki Üs Bölgelerini Ziyaret Etti
Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Suriye'de bulunan üs bölgelerini ziyaret ederek personelin çalışma koşulları ve operasyonel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Özel Harekat Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Harekat Başkanımız Sayın Ünsal Hayal, Suriye'de bulunan üs bölgelerini ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında bölgede görev yapan personelin çalışma koşulları, operasyonel durum ve yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş; saha durumu hakkında kapsamlı görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel