ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- İnternetteki yazışmalara ve ormanlara "KEP"li güvence

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,08 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişilere olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu"

"KEP sistemiyle yazışmaların daha güvenli yapılmasının yanı sıra kağıt kullanımı azaltılarak ormanların korunması ve çevreye katkı sağlanması hedefleniyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye "atomik zaman bilgisi"ni TÜRKSAT'ın milli altyapısıyla sağlayacak

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Bu proje sadece bir konum bulma ve navigasyon sistemi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kritik haberleşme ağlarının ihtiyaç duyduğu 'hassas zaman ayarını' güvence altına alıyor. Bu amaçla, Türkiye'de birbirinin yedeği olarak çalışacak iki ayrı 'Türksat Atomik Zaman ve Frekans Merkezi'ni yerli imkanlarla inşa ediyoruz"

"Projenin tamamlanmasıyla başta GSM altyapıları, kriptolu telsiz sistemleri ve diğer kritik haberleşme şebekeleri olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hassas zaman bilgisi, uçtan uca milli ve bağımsız altyapımız üzerinden sağlanabilir hale gelecek"

(Zeynep Duyar-Mertkan Oruç/Ankara)

3- KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - Adana ve Mersin'deki KOBİ'lerin "yeşil dönüşümü"ne temiz üretim ve dijitalleşme odaklı destek

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında, Adana ve Mersin'deki yerleşik KOBİ'lerin yeşil geçişe konu olan faaliyetlerinde, proje başına en az 2,5 milyon lira, en fazla 6 milyon lira destek verilmesi planlanıyor

Temiz üretim, kaynak verimliliği, karbon azaltımı ve dijitalleşme odaklı yatırımlarla, bölgesel rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayan KOBİ'lere destek aktarılacak

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - Hava platformlarının özgün güç sistemleri SAHA 2026'da vitrine çıkacak

TRMOTOR tarafından SAHA 2026'da özgün güç sistemlerinin tanıtılacağı lansmanda, yardımcı güç üniteleri ve hava türbinli başlatıcı sistemlerin yüksek performans gereksinimlerine cevap veren yapısı, platformlar üzerinde kullanım kabiliyeti ve yerli mühendislik altyapısı öne çıkarılacak

Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik TF35000 Turbofan Motor Geliştirme Projesi kapsamında alt sistemlere yönelik tedarikçilerle imza töreni gerçekleştirecek

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

5- 10 soruda kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan bilgilere göre, kesim gerçekleştirilmeden yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez

Kesme becerisine sahip kişi, erkek veya kadın olsun, kurban kesimini gerçekleştirebilir

(Fırat Taşdemir/Ankara)

6- Borsa nisan ayını rekorlarla taçlandırdı

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül: "Borsada, olumlu yönde haberleri daha fazla fiyatlamaya çalışan bir eğilim gördük. Eğer ki önümüzdeki dönemde somut bir anlaşma zeminine doğru bir hareket görürsek o zaman daha da yukarıları bekleyebiliriz"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: "Büyümenin devam ettiği, enflasyonun çok artmadığı ve merkez bankalarının faiz indiremediği ama artırmadığı bir noktadayız gibi gözüküyor. Tüm bu faktörlere bağlı olarak temelde aslında borsaların görece iyi performansının, bizim borsamızın da görece iyi performansının ana nedeni bu olduğunu düşünüyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

7- Küresel piyasalar Orta Doğu'daki gelişmeler ile ABD'deki tarım dışı istihdam verisine odaklandı

ABD'de enflasyon endişelerinin gölgesinde önümüzdeki hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik sinyaller aranacak

ABD'de görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin tondan uzak söylemleri, para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalini yeniden masaya taşıdı

Gelecek hafta yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek olup AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- Asya'nın ekonomik geleceği savaşların gölgesinde Semerkant'ta tartışılacak

Asya Kalkınma Bankasının 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla yarın başlayacak

Bu yılki toplantı, bağlantı, dijital inovasyon ve yenilikçi finansman alanlarında pratik çözümler geliştirme ve bölgenin dayanıklı ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini güçlendirme konuları etrafında şekillenecek

(Mertkan Oruç/Semerkant)

9- Berlin'de yaşayan üç Türk kardeş metropollerde yol güvenliği için yapay zekayla profesyonel çözümler sunuyor

Almanya'da Türker kardeşlerin kurduğu şirket, 50 çalışanı, dijitalleşmiş altyapısı ve geniş hizmet ağıyla faaliyet gösteriyor

Hollywood setlerinden devlet başkanlarının ziyaretlerine yol güvenliği konusunda profesyonel çözümler sunan 3 kardeş, 5 yıl içinde 4 yeni eyalete daha yayılarak ülkede tek elden hizmet veren lider kurum olmayı hedefliyor

Şirketin Üst Yöneticisi Talha Türker: "Müşterilerimiz, internet üzerinden siparişini veriyor, yasal izinlerden levha kurulumuna ve toplama sürecine kadar tüm operasyonu biz yönetiyoruz. Yapay zeka ve teknoloji sayesinde geleceğin lojistik standartlarını bugünden belirliyoruz"

(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtan şüpheliye 10 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kendisini MİT mensubu, NATO ve BM temsilcisi gibi tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz'ın dolandırıcılığı "meslek haline getirdiği" belirtildi

Telefonundan sahte "devlet övünç madalyası beratı" çıkan Yılmaz'ın, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi

(Cemil Murat Budak/Ankara)

11- Tarım sezonunun ilk 6 ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 87 arttı

Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-mart yağışları (1991-2020) 374,3 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın aynı döneminde 250,2, bu yıl aynı dönemde ise ortalama 468,8 milimetre olarak kaydedildi

Yağışlar Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer normaline göre yüzde 20'nin üzerinde azalırken, İzmir, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde arttı

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

12- İstanbul'da yanlış park hayat kurtarmak için zamanla yarışan sağlık ekiplerini zorluyor

Park yeri eksikliği nedeniyle sürücülerin bina girişine, kaldırıma ya da geçişi engelleyecek şekilde araçlarını sokağa park etmesi, vakalara yetişmeye çalışan acil sağlık ekiplerine zaman kaybettiriyor, hastalar için hayati risk oluşturuyor

Acil Tıp Teknisyeni ve ambulans sürücüsü Çağrı Yılmaz: "Bizim için en kıymetli olan kazazede ya da hastanın olduğu olay yerine intikal. Her geçen saniye zamandan çalınmış olmuyor aslında, bir insanın hayatından çalınmış oluyor. Bazen geri döndürülemez hasarlara neden olabiliyor"

(İlyas Kaçar-Yağız Ekrem Çiftçi/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Josef de Souza'dan eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a vefa:

"Sergen Yalçın'ı çok özledim. O benim için bir baba gibi"

"2020-2021 sezonunda beni, Ghezzal'ı ve Aboubakar'ı getirdiler. Kimse bize inanmıyordu ama biz şampiyon olduk"

"Orkun çok iyi bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak benim için büyük bir onur olurdu"

(Metin Arslancan-Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Yabancı gazetecilerden TUR 2026'ya övgü

İtalyan gazeteci Federico Guido: "Genel klasman bisikletçileri arasında daha fazla mücadele izleyebiliyoruz ve bu da yarışı daha ilginç hale getiriyor"

Hollandalı spor yazarı Nick Doup: "Yarış çok iyi organize ediliyor. Bisikletteki en uzun etaplı yarışlardan biri"

(Salih Ulaş Şahan-Emre Aşıkçı/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

