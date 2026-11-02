ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Kasım 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan partisinin iktidara gelişinin 24. yılında "yeni anayasa" mesajı:

"Biz, Türkiye Yüzyılı hedefini ortaya koyduk. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak tanımladık. Ben bu Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir sivil anayasayla taçlanacağı kanaatindeyim"

"Uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa yapma zamanı gelmiş de geçiyor diye düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da AK Parti olarak nihayetlendirdik. Şimdi bundan sonra toplum kesimleriyle ve siyasal partilerle Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduktan ve değerlendirmelerimizi nihai olarak aldıktan sonra da görüşmelerimizi başlatacağız, sürdüreceğiz"

"Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusunda bizim öngördüğümüz biçimde süreç devam ediyor. Orada herhangi bir duraksama, bir problem yoktur. Suriye'deki ve Irak'taki gelişmeler, o ülkelerle yaptığımız anlaşmalar ve görüşmeler de işlerin öngörüldüğü biçimde yürüyor olduğunun en somut kanıtıdır"

(Aynur Ekiz-Zehra Tekeci Eser/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti iktidarının 24 yılını değerlendirdi:

"2026'da artık Türkiye'nin liderliği, önce bölgesel daha sonra küresel aktör oluşunun adım adım izlediği yol, milletin partisi AK Parti'nin ve milletin temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'ın eseridir"

"Bu parlamento, Türkiye'nin menfaatleri için, Terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmek için çok önemli bir konuda bir araya geliyorsa anayasa yapmak için de bir araya gelebilir"

"Seçimlere yaklaşık 1,5 yıllık bir süre kaldı. Anayasa yapmak için de uygun bir zaman. Yürürlük tarihini de seçimlerden sonra koyabiliriz"

(Aynur Ekiz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye gelecek yıl Turcorn sayısını 13'e yükseltmeyi hedefliyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre gelecek sene girişim yatırım büyüklüğünün 1 milyar dolar olması öngörülüyor

Tech Visa Programı kapsamında eylül itibarıyla toplam 634 teknogirişim başvurusu alındı, 135'i kabul edilirken 60 teknogirişim kuruldu

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Kalkınma programları kırsal bölgelerde istihdam artışına katkı sağlıyor

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 2006-2026 döneminde 181,4 milyar liralık yatırım faaliyete geçirildi, 131 bin 154 kişiye istihdam sağlandı

IPARD Programı'yla da kırsal bölgelerde 26 bin 965 proje tamamlandı ve 107 bin 77 kişiye iş imkanı oluşturuldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- Türkiye ve Kazakistan, ekonomik ilişkilerini Almatı'daki havalimanı yatırımlarıyla pekiştiriyor

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomik işbirliği farklı sektörlere yansırken, TAV Havalimanları'nın Kazakistan'daki Almatı Havalimanı'na yönelik yatırım tutarının 500 milyon avroyu aşması bekleniyor

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan:

"Havalimanındaki 315 milyon avroluk ikinci faz yatırımların 2027'nin sonunda tamamlanması planlanıyor"

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- BREXIT'TEN BRETURN'E - Brexit referandumunun 10. yılında İngiltere'nin AB'ye dönüşü yeniden gündemde

İngiliz lider Andy Burnham'ın Avrupa ile uzun vadeli ilişki seçeneklerini tartışmaya açması, yeniden üyelik ihtimalini gündeme taşırken uzmanlar kısa vadede sektörel yakınlaşmayı daha olası görüyor

Uzmanlara göre olası bir dönüşün belirleyici unsurları, İngiltere'de kalıcı siyasi irade ve kamuoyu desteğinin oluşması ile üyelik koşullarında anlaşılması olacak

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

7- İstanbul'da bozuk yollar sürücüleri zorluyor, araçlara zarar veriyor

Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde sürücüler, yollardaki çukurlardan etkilenmemek için yoğun mücadele veriyor, ani manevralar ve fren kaza riskini artırıyor, trafik akışını bozuyor ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

Asfalttaki çukurlar, ani seviye farklılıkları ve gevşek zemin, motosiklet sürücülerinin denge kaybetmesine neden olabiliyor

(Ekip/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Çukur nedeniyle hasar gören araçların kullanılması kasko ödemesini riske atabiliyor

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Balkır Demirkan:

"Sürücü, kazadan sonra özellikle karter veya motor hasarı varsa aracı kesinlikle kullanmaya devam etmemelidir. Bu, kasko poliçelerinde en sık karşılaşılan ret nedenlerinden biridir"

"Birkaç gün sonra fark edilen bir rot ya da süspansiyon hasarının çukurdan mı, yoksa aşınma veya mekanik arızadan mı kaynaklandığını eksper inceler. Aşınma ve arıza kasko kapsamında değildir. Bu yüzden sürücünün olayın ne zaman ve nerede yaşandığını gösterebilmesi gerekir"

(Erol Değirmenci/İstanbul)

9- 15 ayda 81 kez elektrik kesintisi yaşayan mahallelinin mağduriyetini KDK çözdü

Kütahya'daki bir mahallede "hava muhalefeti, üçüncü şahıs müdahalesi ve arıza" gerekçeleriyle 15 ayda 81 kez elektrik kesintisi yaşanması nedeniyle mağdur olan bir vatandaş, konuyu KDK'ye taşıdı

KDK'nin yetkililerle görüşmesi üzerine, şebekedeki arıza risklerini azaltmaya yönelik bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Ayrıca, ilçe merkezinin elektrik besleme yapısının güçlendirilmesi için yatırım kararı alındı

(Abdullah Sarica/Ankara)

10- Değerli metaller iki aydır yatırımcısına kaybettiriyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Dolar endeksinin güçleniyor olması ve ekonomik büyümedeki yavaşlama, nakit ihtiyacını ve faizlere yönelmeyi beraberinde getiriyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Galatasaray, Avrupa'da 344. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Almanya temsilcisi Stuttgart'ı ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343 müsabakada 122 galibiyet, 131 mağlubiyet yaşadı

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 iç saha maçının 8'inde mağlubiyet görmedi

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 42 müsabakada en az 1 gol atıldı

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

12- Beşiktaş'tan deplasmanda son 5 sezonun en kötü başlangıcı

Siyah-beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda dış sahada oynadığı ilk 5 maçta 4 puan topladı ve son 5 sezonun en düşük puanlı performansını sergiledi

Beşiktaş, ilk 10 haftalık periyotlar itibarıyla son 5 sezonda üç kez 19 puan topladı

Siyah-beyazlılar, kaptan Orkun Kökçü'nün formasından uzak kaldığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta kalesini gole kapatarak başlayan Beşiktaş, son 10 karşılaşmada bunu 2 kez başardı

(Metin Arslancan/İstanbul)

13- Türk hentbolunda gözler Antalya'daki Avrupa ve Almanya'daki Dünya Şampiyonası'na çevrildi

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi:

"A Milli Kadın Hentbol Takımımız ile Avrupa'da hedefimiz tabii ki üst tura çıkmak. Uzun vadede hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaller oynamak"

"(A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Almanya'da ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası) 50 yıllık federasyonumuzda birçok ilki gerçekleştirmiştik ve bu da en majör ilklerimizden birisi oldu"

"Asıl amacımız Melissa Vargas'lar yetiştirmek, Shane Larkin'ler yetiştirmek"

"(Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un hentbola girmesi) Girişimlerimiz oldu, yeni yatırımcı gözüyle bakıyoruz"

(Fatih Çakmak-Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA