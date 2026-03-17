ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanlığından tüketicilere "alışverişte raf ile kasa fiyatını karşılaştırın" uyarısı

Bakanlık ekipleri, günlük ve rutin olarak yaptıkları fiyat denetimlerini Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala artırdı

Fahiş fiyat artışı veya stokçuluk şüphesi bulunan işlemlerin şikayet edilebilmesi için birçok kanal bulunuyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 9 şüpheliye iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, geçmiş dönemlerden tanıdıkları kişilere usulsüz olarak ihale verilmesini ve hizmet alımı yapılmasını sağlayarak, BKM kaynaklarının üçüncü kişilere aktarılmasına neden oldukları kaydedildi

İddianamede, Emrah Şener ve Baran Aytaş'ın da arasında bulunduğu 9 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "6493 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıldan 57 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılmaları istendi

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

3- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Boğaz kıyısındaki Tevfikiye Camisi 19. yüzyılın izlerini taşıyor

Arnavutköy sahilinde inşa edilen ve 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin dikkat çeken yapıları arasında yer alan Tevfikiye Camisi, konumu ve mimari özellikleriyle Boğaziçi'nin tarihi siluetini süslüyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Resul Yelen:

"Tevfikiye Camisi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Arnavutköy semtinde Boğaz'a nazır bir yerde inşa edilmiştir. 1832 yılında 2. Mahmud'un oğlu olduğu iddia edilen Şehzade Tevfik adına yaptırılmıştır. Bazı kaynaklar öyle söylüyor ama şunu biliyoruz ki 2. Mahmud döneminde kesin inşa edilmiştir. Yapı batılılaşma döneminde inşa edildiği için batılılaşma dönemi süsleme özellikleri göstermektedir"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Antep fıstığında kalite ve güvenlik kriterleri TSE standardı ile belirleniyor

Ramazan Bayramı öncesinde başta baklava olmak üzere geleneksel tatlılarda yoğun kullanılan Antep fıstığında standartlara uymak önem taşıyor

Güncel versiyonu 2019'da yayımlanan "TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı Standardı"na göre kabuklu Antep fıstıkları işleme durumuna göre "kuru kabuklu (kavrulmamış)" ve "tuzlu kavrulmuş" olmak üzere iki gruba ayrılıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Avrupa'nın en büyük robotlu ve otonom çiftliği hayvancılığı yerli teknolojiyle birleştiriyor

Dost Ziraat İşletmeleri Hayvancılık Grup Başkanı Ali Oğuz:

"Yerli teknolojilerin hayvansal üretimde nasıl konumlandırdığını belirlemeye çalışıyoruz. Görüntü işleme teknolojileri, yem itme teknolojileri, hayvanın takip sistemlerini bir araya getirip sonuca ulaşmaya çalışıyoruz"

Dost Tarım Teknolojileri Yazılım Mühendisi Nurullah Çalka:

"Türkiye'de üretimin ve iş gücünün artmasıyla teknoloji odaklı çiftliklerin, otonom çiftliklerin varlığı anahtar olarak kullanımımıza sunuldu şu anda"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

6- Türkiye'de minibüs hattı bedelleri 18 milyon liraya dayandı

Özellikle vatandaşların toplu taşıma için sıkça tercih ettiği minibüslerin hizmet verdiği hatlar için istenen bedeller İstanbul'da 18 milyon lira seviyelerine yaklaştı

Ankara'da fiyatı 12,5 milyon lira, İzmir'de de 8 milyon liraya kadar çıkan hatlar bulunuyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

7- Bayram tatilinde şehir ve kültür turlarına talep bekleniyor

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin:

"Tatilin kısa olması nedeniyle 2-3 günlük şehir ve kültür turlarına yönelik sınırlı da olsa bir talep oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Bahar mevsiminin etkisiyle kıyı bölgelerde hareketlilik biraz artacaktır"

"Türkiye bugün dünyanın en güvenli turizm destinasyonlarından biridir. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak sınırlı sayıda iptaller oluyor ancak bunun uzun vadeli bir olumsuzluk yaratmayacağını düşünüyoruz"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Kahvenin "köpüğü" dağıldı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Kahve tarafında bu sene rekoltenin yüksek olacağını ve yüksek rekolte nedeniyle de fiyatların düştüğünü görüyoruz"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Brezilya kahvesine uygulanan yüzde 40'lık ek ABD gümrük vergilerinin kasım ortasında kaldırılmasının ardından son zamanlarda 2026 ve 2027 yılları üretim görünümünde önemli bir toparlanma beklentisiyle fiyatlar son aylarda baskı altına girdi"

(Ali Canberk Özbuğutu - Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- Türk turizm sektörünün Rusya'daki liderliğini bu yıl da koruması bekleniyor

Rusların bir numaralı yurt dışı tatil noktası Türkiye'ye yönelik talep güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'daki gelişmelerin de Türk turizm sektörüne olumlu etkili olabileceği belirtiliyor

Türk turizmciler, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra Kapadokya gibi bölgelerle, kongre ve toplantı sektöründeki çalışmalarla da ön plana çıkmak istiyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

10- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Gülüklü çorba

Coğrafi işaretli gülüklü çorba, Alanya mutfağının taziye ve geleneksel düğün yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor

(Mustafa Kurt/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kabak musakka

Zengin mutfak kültürüne sahip Niğde'de yetişen ürünlerle hazırlanan kabak musakka, hafif ve doyurucu olması nedeniyle yöre halkı tarafından tercih ediliyor

(Tunahan Akgün/Niğde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Galatasaray, Avrupa'da 340. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 339 müsabakada 121 galibiyet, 128 mağlubiyet yaşadı

(Emrah Oktay / Liverpool) (Grafikli)

12- Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'ın odağı BKT Avrupa Kupası çeyrek finali:

"(İsrail takımı Hapoel Midtown Jerusalem) Hem bireysel yeteneklere hem de üst seviye tecrübesi olan oyunculara sahipler. Açıkçası çok zor bir maç bizi bekliyor"

"Hedefimiz; her geçen maçı, her geçen turu daha iyi oynayabilmek, hem Ankara'da temsil ettiğimiz basketbolseverleri hem de ülkemizi doğru mücadeleyi vererek gururlandırmak"

(Salih Ulaş Şahan / Ankara) (Fotoğraflı / Görüntülü)

13- Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel'e göre artık kupa kazanma zamanı geldi:

"(BKT Avrupa Kupası'ndaki Dolomiti Energia karşılaşması) Çok zor bir maç olacak. Tek maçlı eliminasyon sistemi olduğu için hiçbir hataya yer vermeyen bir müsabaka"

"İnşallah artık camiamıza kupa hediye etmek istiyoruz. Bunun da zamanı geldi"

"Dusan ile birbirimizi aileden sayıyoruz. Çok hırslı, gelişime açık, her sene üstüne koymaya çalışan, çok disiplinli, oyuncularla saha içinde ve saha dışında iki ayrı ilişkisi olan biri"

(Metin Arslancan / İstanbul) (Fotoğraflı / Görüntülü)

***

