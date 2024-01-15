Özel Gereksinimli Genç, Temizlik İşçisiyle Gönüllü Olarak Çalışıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan özel gereksinimli genç, tesadüfen tanıştığı temizlik işçisi sayesinde belediyenin "gönüllü personeli" olarak toplumsal hayata katıldı.

Mudurnu Belediyesinde görev yapan 55 yaşındaki Neriman Demiray, bir süre önce yerleştiği ilçede çalışkanlığı, azmi ve güler yüzüyle çevresindekilerin gönlünü kazandı.

İşine, çocuklara ve hayvanlara düşkünlüğüyle tanınan Demiray, ilçede "Neriman abla" olarak anılmaya başladı.

Demiray, yaklaşık 3 ay önce rutin temizlik işlerini yaparken yanına gelen mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Toprak Nedim Babaoğlu ile tanıştı.

Çevresindekilerin "Furkan" diye hitap ettiği gencin çalışmaya hevesli olduğunu fark eden Demiray, onu Mudurnu Belediyesine yönlendirdi.

Kendisine temizlik işçilerinin giydiği yelek hediye edilen Babaoğlu, gönüllü olarak Demiray'a işlerinde yardım etmeye başladı. Birlikte mesai yapan Babaoğlu ve Demiray, hem sokakları temizliyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Bir çocuk annesi Demiray, rahatsızlığı nedeniyle insanlarla iletişim sorunu yaşayan Babaoğlu'nun sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

"Onunla tanıştığım ve vakit geçirdiğim için mutluyum"

Neriman Demiray, AA muhabirine, Babaoğlu ile tanıştığı ve onunla vakit geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Temizlik yaptığı sırada sık sık karşısına çıkan Babaoğlu'nu ilk başta anlayamadığını dile getiren Demiray, şöyle devam etti:

"Nerede temizlik yapsam Furkan bir anda karşıma çıkıyor ve o sevecen tavrıyla 'iş, iş, iş' diyordu. Her ne kadar bu sözlerini duymazdan gelsem de ısrarla bana yardım etme isteğinden vazgeçmedi. Furkan, konuşulanları anlayan fakat kendisini ifade edemeyen bir çocuk. Ben de ona, 'İş istiyorsan Mudurnu Belediyesine git' dedim. Bu sözlerimi anlamış olacak ki yanımdan koşarak ayrılıp soluğu belediyede aldı. Yetkililer, resmi olarak kendisini çalıştıramayacakları için ona gönlünü hoş tutmak için temizlik işlerinde üzerimize giydiğimiz yelekten hediye etti. Yeleği giyer giymez yine yanıma geldi. O gün bu gündür benimle beraber."

Demiray, sokakları temizlerken Babaoğlu'nun kendisine yardım etmekten keyif aldığını dile getirerek, onun bu sayede topluma kazandırıldığını kaydetti.

"Oğlum sosyal hayata adapte oldu"

Toprak Nedim Babaoğlu'nun annesi Yeliz Eser Babaoğlu da oğluna 3 yaşında mental retardasyon teşhisi konulduğunu belirtti.

Toplumun engelli bireylere karşı yeterince duyarlı olmadığını savunan Babaoğlu, "Oğlumun ihtiyaçları konusunda devamlı araştırmalarda bulundum. Mudurnu'ya yerleştiğimizde Furkan'ın da hayatı değişti. İlçenin ona iyi geldiğini fark ettik. Herkesin birbirini tanıdığı bir ilçede yaşadığımız için oğlumun dışarı çıkmasında bir sorun görmedim. Oğlum daha sonra Neriman abla ile tanıştı. Neriman ablanın da desteğiyle oğlum sosyal hayata adapte oldu." diye konuştu.

Babaoğlu, oğlunun kendisini ifade edebilir hale geldiğini belirterek, "Belediyenin yeleğini üzerinden çıkarmıyor. Sanki kendisini oraya ait hissediyor. Furkan, önceden vaktinin çoğu kısmını benim çalıştığım yerde geçiriyordu. Neriman ablayla tanıştıktan sonra onun yanında gezmeye başladı. Neriman ablayı arkadaşı gibi görüyor. Onları görenler, 'Bu nasıl sevgi?' diyor." ifadelerini kullandı.

Mudurnu Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Türker ise Babaoğlu'nu mutlu etmek için ona yelek verdiklerini dile getirerek, "Kendisi de bu yelekten sonra bir yere ait olduğunu hissetti. Sağ olsun bir personelmiş gibi çalışıyor." dedi.