Sakarya'da özel gereksinimli çocuklar, hipoterapiyle gelişim sağlıyor

Sakarya'da özel gereksinimli çocuklar, hipoterapiyle gelişim sağlıyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, otizmli çocuklar için hipoterapi ve özel egzersiz programları sunarak motor becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Uzman ekipler, çocukların ihtiyaçlarına göre bireysel eğitim planları hazırlıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesindeki iki araştırma merkezince yürütülen çalışma kapsamında özel gereksinimli çocuklara çeşitli egzersiz ve hipoterapi (atla terapi) hizmeti sunuluyor.

Otizm Araştırmaları Merkezi ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ESPAM) işbirliğinde yürütülen çalışmalarda, özel çocukların temel motor becerileri bilimsel testlerle ölçülerek ihtiyaçlarına göre egzersiz, spor ve hipoterapi destek programları uygulanıyor.

Uzman ekipler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından çocukların gelişim düzeylerine göre bireysel antrenman ve eğitim programları hazırlanıyor. Program kapsamında çocukların mevcut fiziksel ve motor gelişim durumları analiz edilerek eksik görülen alanlarda özel gelişim planları oluşturuluyor.

Programda yer alan at destekli terapi yöntemi ve binicilik atölyelerinde çocuklar binicilik çalışmalarına başlamadan önce kapsamlı testlerden geçirilirken, elde edilen veriler doğrultusunda at üzerinde denge, duruş ve koordinasyon becerilerini geliştirme egzersizleri planlanıyor.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Tezcan, AA muhabirine, üniversitenin destekleriyle faaliyet gösteren Otizm Araştırmaları Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eş zamanlı ESPAM ile ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Tezcan, "Özel gereksinimli çocuklarımızın temel motor becerilerini ölçüp onların eğitimlerine destek vermeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın temel becerilerini ölçüyor, ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu ihtiyaçlara bağlı olarak da eğitim planlamalarını yapıyoruz." dedi.

Tezcan, programın sürdürebilir bir eğitim modeli olduğunu ve şu anda 20 öğrenciyle çalıştıklarını aktararak, "Devlet üniversiteleri arasında böyle bir uygulamayı gerçekleştiren ilk ve tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Umarım bu çalışmalar diğer üniversitelere de yayılır. Çocuk atın üzerinde hareket ettiği için motor becerileri gelişiyor. Temel yaşam becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

SUBÜ araştırma görevlisi Onur Çakır, ölçümlerin ardından çocukların hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini ve bu doğrultuda özel antrenman programları hazırladıklarını belirterek, çocukların eksik kaldığı bölümleri belirledikten sonra onlar için hazırlanan antrenman programlarını uygulamalarını sağladıklarını söyledi.

Terapist Erol Mutlu da hipoterapinin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu, fiziksel gelişime önemli destek verdiğini vurgulayarak, çocukların bu süreçte korkularını yenmeye başladığını ve birçok engeli aşabildiklerini kaydetti.

Programda eğitim alan otizmli çocuğun babası Hüseyin Deniz, ücretsiz olarak katıldıkları eğitimin faydalarını gördüklerini dile getirdi.

Veli Hazel Akgün de eğitimlere düzenli katıldıklarını belirterek, "İletişimi daha açık olmaya başladı. Gördüğü kişilere 'Nasılsın, iyi misin?' diye soruyor. Herkese selam veriyor. Bu açıdan faydasını gördük." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
Sakin sakin işini yaparken canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti

Canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı
İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

İsrail'e ağır darbe! 20'si de yakalandı
Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı

Bu bir ilk! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor