Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu 'Masal Savaşçıları' ile Sahne Alacak

İlelebet Beşiktaşlılar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında ünlü oyuncular, özel gereksinimli çocuklarla aynı sahneyi paylaşacak.

Proje kapsamında kurulan Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu, farklı gelişim özelliklerine sahip çocukların sahneye çıkarak kendilerini ifade etmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve toplumda görünürlük kazanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu'nun hazırladığı ve Hakan Bilgin, İsmail Demirci, Melis Babadağ, Ogün Kaptanoğlu ile Simge Selçuk'un rol alarak projeye destek verdiği "Masal Savaşçıları" adlı oyun 25 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

"Oyunda herhangi bir bilet satışı olmayacak"

Beşiktaş'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan İlelebet Beşiktaşlılar Derneği kurucu üyesi ve genel sekreteri Gökhan Aracı, dernek olarak uzun zamandır sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirterek, özel çocuklarla beraber bir proje yapmaya karar verdikten sonra ilk olarak oyuncu Ogün Kaptanoğlu ve Hakan Bilgin ile görüştüklerini söyledi.

Aracı, yaklaşık 5-6 aydır bu proje için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İkizler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Birgül hanıma bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok destek verdi. Sonrasında projeyi geliştirmeye başladığımızda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya gittik. Projenin siyaset ve dernek üstü bir proje olduğunu anlattık. 'İyilik iyiliği getiriyor' diyerek, adım adım ilerlemeye başladık. Oyunumuzun yazarı Tolga Kılık ve yönetmenimiz Ebru Soyuerden'le yaptığımız toplantılarda projeyi nasıl ileriye götüreceğimizi detaylı, en ince ayrıntısına kadar konuştuk. Projenin özel çocuklarıyla buluştuk ve yavaş yavaş okuma provalarına geçtik. İnanın onlar hepimizden daha çok oyuna emek veriyorlar."

Oyunun provalarına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'nın destek verdiğine işaret eden Aracı, "Çocuklarımız her gün provaya geldiler. 25 Eylül'de de Haliç Kongre Merkezi'nde oyunumuzun gösterisi olacak. Oyunda herhangi bir bilet satışı olmayacak. Davetli statüsünde herkes gelebilecek, sosyal medyadan bunun duyurusunu yapıyoruz. Gelmek isteyenler bize ulaşabilirler." diye konuştu.

Gökhan Aracı, projenin sonucunda İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bağışçıların destekleriyle özel gereksinimli çocuklar için bir anaokulu açacaklarını sözlerine ekledi.

"Masal Savaşçıları, iyiliğin gücünü anlatan bir hikaye"

Oyunun yazarı Tolga Kılık ise son dönemde iyiliğe çok fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Masal Savaşçıları da aslında iyiliğin gücünü anlatan bir hikaye. Çocuklarımız dünyadaki kötülüğü ortadan kaldırmak için müthiş bir gönül mücadelesi veriyor. Bakalım oyunun sonu nasıl bitecek, göreceğiz. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Ebru Soyuerden de özel gereksinimli çocuklarla prova yapmanın kendisi için çok öğretici ve geliştirici olduğunu belirterek, "Ben normalde lisans öğrencilerine ders veriyorum. Benim için tek şey bu provalarda öğrencilerimin yaşı oldu. Sahneye çok çılgın şeyler getiriyorlar, harika şeyler yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum ve harika bir oyun olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu da projenin sadece bir oyundan ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Özel çocuklarımıza bir okul, rehabilitasyon merkezi sağlarsak ileriye dönük de çocuklarımızı yalnız bırakmamış, hayata bir şey katmış oluruz diye heyecanlandım. Onlarca filmlerde, dizilerde bulunduk ama bu setin heyecanı daha farklı oluyor. Özel gereksinimli çocuklarımızla aynı sahnede bulunmak bizleri daha çok duygulandırıyor. Onların her zaman hayatına dokunabilmek için çabalayacağız."

Oyuncu Melis Babadağ ise uzun yıllardır çocuklar üzerine birçok vakıf, dernekle çalıştığını dile getirerek, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca oyuncu Hakan Bilgin, Simge Selçuk, İlelebet Beşiktaşlılar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Aşkın ile oyunda yer alan özel gereksinimli çocuklar konuşma yaptı.

Kostümlerini Zeynep Yücel'in hazırladığı oyunun ışık tasarımına Utku Kara, müzik ve ses tasarımına Murat Tunalı imza attı.

"Masal Savaşçıları"nda ayrıca oyuncu İsmail Demirci'nin yanı sıra özel gereksinimli çocuklardan Azra Saçlı, Melek Nurşen Kalyoncu, Muhammed Raşit Çilek, Necati Miraç Coşgun, Poyraz Alp Hopaç ve Zeynep Birsu Gülbahar rol alıyor.