CHP Genel Başkanı Özgür Özel: YSK'nın reddi siyasi bir karardır

Haber : GÜLARA SUBAŞI - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg'da; CHP'nin Hatay ve İskenderun için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı olağanüstü başvurunun reddedilmesiyle ilgili "Talebimiz YSK tarafından, YSK'daki temsilcimizin ifadesiyle kapağı dahi açılmadan reddedildi...Bu siyasi bir karardır, siyasi talimat ile yapılmıştır. Siyasi talimat bu sefer öyle gizli kapaklı verilmemiştir. Erdoğan tarafından daha YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı, grup toplantısında, canlı yayında, 'YSK Hatay konusunda son noktayı koydu'. Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır, verdiğin talimatın itirafıdır" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden gerekli mesajı almadığının anlaşıldığını belirterek "Haksızlığa devam mı edeceksin, et bakalım. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin daveti üzerine geldiği Fransa'nın Strazburg kentindeki temaslarının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Özel, CHP'nin Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin YSK'ya yaptığı olağanüstü başvurunun reddedilmesine ilişkin şunları söyledi:

"KAPAĞI DAHİ AÇILMADAN REDDEDİLDİ"

"Talebimiz YSK tarafından, YSK'daki temsilcimizin ifadesiyle kapağı dahi açılmadan reddedildi. Bundan beş yıl önce İstanbul seçimleri bizim ortaya koyduğumuz çeşitli iddialar, çeşitli delillerden yoksun olduğu halde iptal edilmişken, orada bir iptal gerekçesi varsa, burada sekiz kat haklı gerekçe varken, kapağının bile açılmadan reddedilmesi tam bir hukuksuzluktur. Bu siyasi bir karardır, siyasi talimat ile yapılmıştır. Siyasi talimat bu sefer öyle gizli kapaklı verilmemiştir. Erdoğan tarafından daha YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı, grup toplantısında, canlı yayında; 'YSK Hatay konusunda son noktayı koydu'. Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır, verdiğin talimatın itirafıdır. Devamında 'Ölü seçmenlerin oy kullandığı yalandır' diyor. Nereden biliyoruz? Siz İstanbul seçimlerinde böyle bir şey iddia ettiniz ve seçimleri iptal ettiler. Torbaların içine dahi bakmadan sadece 3 bin tane ölü seçmen oy kullandı diyoruz, listesini veriyoruz. Sadece YSK araştırma kararı verse, sandık başındaki imza föylerini istese sonuç ortaya çıkacak. O yüzden kapağını bile açmıyor. Açsa, ölü seçmenin oy kullandığı gün gibi ortada.

"HUKUKSUZLUĞA DEVAM MI EDECEKSİN, ET BAKALIM. İLK SEÇİMDE KIRMIZI KARTI GÖRÜRSÜN"

Erdoğan hem delilleri karartmak hem yüksek yargı organlarına talimat vermek suretiyle şunu yapmıştır. Zaten grup toplantısını bir bütün olarak da değerlendirdiğinde ilk gece söylediklerinin aksine, seçimlerden gerekli mesajı almadığı anlaşılmaktadır. Seçmenin mektubunu okumadığı anlaşılmaktadır. Hukuksuzluğa devam mı edeceksin? Et bakalım. Haksızlığa devam mı edeceksin? Et bakalım. Şimdi sarı kart gördün, ilk seçimde kırmızı kartı görürsün. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin. Bu yaptığınız iş, seçmenin verdiği mesajı algılamamaktır. Bu yaptığınız iş, yargıyı kullanarak darbe yapmaktır, halk iradesini tanımamaktır. Açılsa, herkesin gözünün önünde çıksa ya ölülerin oy kullanmadığı, açılsa herkesin önünde çıksa ya kısıtlı seçmenin oy kullanmadığı. Açıp baksanıza, sandık başkanları emniyet güçlerinden mi değil mi? İstanbul seçimini o yüzden iptal etmiştiniz, kısıtlı seçmen için o yüzden iptal etmiştiniz. Hiç ders almıyorsunuz. Kaybetmeye mahkumsunuz."