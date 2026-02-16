Haberler

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde "Özdemir Bayraktar Belgeseli" gösterildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'Özdemir Bayraktar Belgeseli' gösterildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan 'Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' belgeselinin gösterimini gerçekleştirdi. Program, Türk halk müziği konseriyle başladı ve Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Bayraktar'ın yaşamı ve azmi hakkında önemli mesajlar verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ), Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

KTÜ Hasan Polat Spor Salonu önündeki Açık Hava Amfi Alanı'nda yapılan program, öğrencilerin Türk halk müziği konseriyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı konuşmada, Özdemir Bayraktar'ın şartların oluşmasını bekleyen değil, şartları değiştirmeye talip olan bir isim olduğunu söyledi.

Bayraktar'ın 'Durumdan vazife çıkardık' anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Çuvalcı, bağımsızlığın yalnızca siyasi bir kavram olmadığını, üretmek, tasarlamak ve geliştirmekle mümkün olduğunu ifade etti.

Çuvalcı, gençlere tavsiyelerde de bulunarak, "Bu ülkenin akıllı, üretken ve sorumluluk sahibi gençlere ihtiyacı var. Bir problemi gördüğünüzde geri çekilmeyin. Belki de tam o noktada, sizin devreye girmeniz gerekiyordur." dedi.

Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve minnetle andıklarını aktaran Çuvalcı, onun en büyük mirasının sadece teknoloji alanındaki katkıları değil, sorumluluk alan ve vazgeçmeyen duruşu olduğunu kaydetti.

Özdemir Bayraktar'ın hayatı ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki atılımlarına ilişkin bilgi yarışmasının da gerçekleştirildiği program, belgesel gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Sivilleri acımadan vurdular! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
İstanbul'un kabusu olan çete, çatışmaya girip görüntüleri TikTok'ta paylaşmış

İstanbul'un kabusu olan çetenin yaptıkları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi