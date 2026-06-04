Selçuk Özdağ: İsrail ile Tüm Anlaşmalar İptal Edilmelidir

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Türkiye iktidarının ABD baskısına boyun eğerek İsrail ile herhangi bir normalleşme masasına oturması asla kabul edilemez. ABD ve İsrail bölge ülkelerine saldırmaktan vazgeçmedikçe, özgür Filistin Devleti kurulmadıkça, İsrail ile hiçbir barış antlaşması yapılamaz, İsrail'e hiçbir destek verilemez. İsrail ile ilgili bütün anlaşmalar iptal edilmelidir" dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Özdağ, "İsrail kurulduğu 1948'den bu tarafa Orta Doğu coğrafyasında kan ve gözyaşı dinmiyor. Siyonist sapkınlar, kan dökmekten ve öldürmekten bir türlü vazgeçmiyor. Yıllardır abluka altına aldıkları Filistin halkının hayatını zindana çevirerek aşama aşama topraklarını işgal eden siyonist zihniyet, bu faaliyetlerini elbette tek başına yapmıyor. Şantajla ele geçirdikleri ABD yönetimini kendilerine hizmet ettiren Siyonist yapı, ABD halkının kaynaklarını kullanarak İsrail'in işgal ve katliamlarına her türlü desteği veriyor" dedi.

Özdağ, "Filistin halkı topyekun bir etnik soykırıma tabi tutulurken, Gazze'nin çocukları ABD bombaları ile can verirken Türkiye iktidarının ABD baskısına boyun eğerek İsrail ile herhangi bir normalleşme masasına oturması asla kabul edilemez. ABD ve İsrail bölge ülkelerine saldırmaktan vazgeçmedikçe, özgür Filistin Devleti kurulmadıkça, İsrail ile hiçbir barış antlaşması yapılamaz, İsrail'e hiçbir destek verilemez. İsrail ile ilgili bütün anlaşmalar iptal edilmelidir. Türkiye'de iktidar maalesef ABD politikalarına karşı dik ve kararlı bir duruş sergilememenin ezikliğini yaşamaktadır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA