"Telefon çalıyor" dediği genç, Özdağ'ın iddiasını çürüttü: Ben Türk vatandaşıyım, hırsız hiç değilim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından "Suriyeli bir kişi itfaiye personelinin telefonunu çalıyor" iddiası sonrası gündeme gelen genç, hakkındaki suçlamaya yanıt verdi. Özdağ'ı provokatörlük yapmakla suçlayan genç, "Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim. Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gün içerisinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" ifadelerini kullandı.

O GENÇTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia sonrası Özdağ'ın telefon çalmakla itham ettiği gençten açıklama geldi. Özdağ'ın provokatörlük yaptığını ifade eden genç, "Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN

Konuyla ilgili bir açıklama da İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İtfaiye erinin telefonun çalındığı iddiasının gerçek dışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Manipülatif içerikler karşısında vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve asılsız iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

İşte yapılan o açıklama;