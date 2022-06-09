Özcan Purçu'dan Konser ve Müzik Yasaklarına Araştırma Önergesi - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, konser, festival ve gece 01.00'den sonra müzik yasağıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. Purçu, "Son günlerde art arda yapılan konser, festival, gösteri iptalleri ve yasaklar kamuoyunun tepkisine neden olmakta, toplumda özgürlüklerin kısıtlanması bağlamında endişe yaratmaktadır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, iptal edilen konser, festival ve gösterilerin yanı sıra devam eden müzik yasağıyla ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama yapan Purçu, yasakların yaşam biçimine müdahale olduğuna dikkat çekerek, araştırma önergesinde şu görüşlere yer verdi:

"Son günlerde art arda yapılan konser, festival, gösteri iptalleri ve yasaklar kamuoyunun tepkisine neden olmakta, toplumda özgürlüklerin kısıtlanması bağlamında endişe yaratmaktadır. Yaşam biçimine müdahale mevcut hükümetin bir politikası haline gelmekte, buna bağlı olarak konser, festival gibi sanatsal etkinlikler valilikler, belediyeler tarafından iptal edilmekte, gece 01.00'den sonra müziğin yasaklanması kısıtlaması devam etmektedir.

Yakın zamanda yapılması planlanan ve aylar öncesinden izin alınmış konser, festival, gösteri, yürüyüş vb. çoğu sanatsal olan etkinliklerin, 'Halkımızın inanç ve gelenekleri ile uyuşmayan', 'kamu huzuru ve esenliğinin tehlikeye düşürüldüğü' gibi asılsız gerekçelerle iptal edilmesi; eğlence, ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı başta olmak üzere birçok anayasal hak ve özgürlüğü kısıtlamaktadır."

"EĞLENCE SEKTÖRÜ EMEKÇİLERİ ZOR DURUMDA"

Purçu, müzik yasağının da eğlence sektörünü zor durumda bıraktığına işaret ederken, şunları söyledi:

"Ayrıca, Covid-19 salgını dolayısıyla konulan tedbir ve kısıtlamaların büyük oranda gevşetilmesine rağmen, saat 01.00'dan sonrası için müzik yasağının kaldırılmamış olması, eğlence sektörü çalışanlarının tepkisini çekmektedir. Yasağın devam etmesi, pandeminin olumsuz etkilerini en çok hisseden eğlence sektörü emekçilerini zor durumda bırakmaya devam etmektedir.

Pandemi tedbirleri kapsamında eğlence ve yeme-içme sektörüne dahil olan mekanların kapatılmasıyla uzun bir süre işsiz kalan müzisyenlerden, intihar eden çok sayıda kişi olduğu bilinmektedir. Müzisyenler dışında sanatçıların birçoğu, geçimlerini gündelik kazançla sağlamakta, kayıtsız bir şekilde, güvencesiz koşullarda çalışmaktadırlar. Son yıllarda pandemi gerekçesiyle artan yasaklar, geçim kaynaklarını kaybetmelerine, dolayısıyla yoksullaşmalarına neden olmuştur. Giderlerini karşılayamadığı için zarar eden birçok işyeri sahibi ise iflas etmiştir. Bu nedenle, söz konusu müzik yasağının kaldırılması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması şart olmuştur.

"YAŞAM BİÇİMİNE MÜDAHALE"

Yaşam biçimine müdahale eden yasaklama ve kısıtlamaların önlenmesi, devlet eliyle hak ve özgürlüklere müdahale eden uygulamaların engellenmesi, sanatçıların sosyoekonomik sorunlarının araştırılması ve bir an önce, eğlence sektörü çalışanlarını zor durumda bırakan 'gece 01.00'den sonra müzik yasağı'nın kaldırılmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla, Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını arz ederiz."

ANKA / Güncel