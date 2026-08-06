Özbekistan ve Kırgızistan Sınır Köylerinin Devri İçin Prosedür Başlattı

TAŞKENT, 6 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan ve Kırgızistan, Chon- Gara ve Tash-Tobo adlı iki sınır köyünün Özbekistan'dan Kırgızistan'a devri için idari ve teknik prosedürleri resmen başlattı.

Kırgızistan'ın Batken Bölge Yönetimi basın servisine göre, süreç devlet sınırının belirlenmesi ve arazi takasını düzenleyen anlaşmalar kapsamında yürütülüyor.

Yerel sakinlerin yasal statüsünün belirlenmesi, olası yer değiştirme prosedürlerinin ana hatlarıyla belirlenmesi ve mülkiyet ile ekonomik konuların çözülmesi gibi önemli meseleleri ele almak üzere 24 Temmuz'da Kırgızistan'ın Kadamjay ilçesinde ortak bir çalışma komisyonu toplandı.

Sınır belirleme çerçevesi kapsamında, daha önce Özbekistan'ın Fergana bölgesinin idari yetki alanı altında bulunan Chon-Gara ve Tash-Tobo köyleri Kırgızistan'a dahil ediliyor. Ön verilere göre, iki köyde çoğunlukla Kırgız kökenli kişiler yaşıyor ve toplam nüfus yaklaşık 2.500 kişiden oluşuyor.

Yerel kayıt işlemleri halen devam ediyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, köy sakinleri Kırgızistan vatandaşlığı almak için gerekli yasal süreçlerden geçecek.

İkili anlaşmaya göre, Kırgızistan bu iki köy karşılığında kendi sınır bölgesinden Özbekistan'a eşit büyüklükte bir arazi parçası verecek.

Kaynak: Xinhua