Haberler

Özbekistan ve Kırgızistan Sınır Köylerinin Devri İçin Prosedür Başlattı

Özbekistan ve Kırgızistan Sınır Köylerinin Devri İçin Prosedür Başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAŞKENT, 6 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan ve Kırgızistan, Chon-Gara ve Tash-Tobo adlı iki sınır köyünün Özbekistan'dan Kırgızistan'a devri için idari ve teknik prosedürleri resmen başlattı.

TAŞKENT, 6 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan ve Kırgızistan, Chon- Gara ve Tash-Tobo adlı iki sınır köyünün Özbekistan'dan Kırgızistan'a devri için idari ve teknik prosedürleri resmen başlattı.

Kırgızistan'ın Batken Bölge Yönetimi basın servisine göre, süreç devlet sınırının belirlenmesi ve arazi takasını düzenleyen anlaşmalar kapsamında yürütülüyor.

Yerel sakinlerin yasal statüsünün belirlenmesi, olası yer değiştirme prosedürlerinin ana hatlarıyla belirlenmesi ve mülkiyet ile ekonomik konuların çözülmesi gibi önemli meseleleri ele almak üzere 24 Temmuz'da Kırgızistan'ın Kadamjay ilçesinde ortak bir çalışma komisyonu toplandı.

Sınır belirleme çerçevesi kapsamında, daha önce Özbekistan'ın Fergana bölgesinin idari yetki alanı altında bulunan Chon-Gara ve Tash-Tobo köyleri Kırgızistan'a dahil ediliyor. Ön verilere göre, iki köyde çoğunlukla Kırgız kökenli kişiler yaşıyor ve toplam nüfus yaklaşık 2.500 kişiden oluşuyor.

Yerel kayıt işlemleri halen devam ediyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, köy sakinleri Kırgızistan vatandaşlığı almak için gerekli yasal süreçlerden geçecek.

İkili anlaşmaya göre, Kırgızistan bu iki köy karşılığında kendi sınır bölgesinden Özbekistan'a eşit büyüklükte bir arazi parçası verecek.

Kaynak: Xinhua
'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? Bakan Gürlek açıkladı

'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? bakan Gürlek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Cimbom bombayı patlatıyor! Yeni yıldız hayırlı olsun

Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti

Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti
Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer

Real'e tam 140 milyon euroluk yıldız aldırdı

Japonya'da bir kadın alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Bunu kimse tahmin edemezdi

Alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Olacakları kimse tahmin edemezdi
Salah çılgınlığı Trabzon'u sardı! Berber dükkanına asılan kağıda bakın

Bütün şehir onu konuşuyor! Cama bu kağıdı astılar
Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar?

Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar?
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar