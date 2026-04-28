Özbekistan'da Yunus Emre Enstitüsü Taşkent Türk Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı

Özbekistan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Taşkent Türk Kültür Merkezi'nin resmi açılış töreni düzenlendi.

Açılış programına YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Siraciddinov, Özbek yetkililerle ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan YEE Taşkent Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan, bu anlamlı günün yalnızca merkezin kapılarının açıldığı bir gün olmadığını, aynı zamanda kalpler arasında yeni köprülerin kurulduğu kıymetli bir an olduğunu kaydetti.

Özkan, "Dil bir milletin hafızası, kültür ise onun ruhudur. Bizler Türkiye ve Özbekistan halkları olarak ortak tarih ve derin bağlarla birbirimize bağlıyız ve bu mirası koruyup gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz. Aynı kelimelerin buluşturduğu, benzer duyguları paylaşan iki kardeş halkız." dedi.

YEE'nin Türk dilini, tarihini ve kültürünü tanıtmayı, dil aracılığıyla kültürler arasında köprü kurmayı amaçladığını ifade eden Özkan, kurumun 70 ülkede 90'dan fazla noktada faaliyet gösterdiğini söyledi.

"YEE, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir"

YEE Başkanı Aliy de Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü dostluğun ve ortak kültürel mirasın somut bir göstergesi olarak Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptıklarını kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel bağlara, ortak dile ve paylaşılan değerlere dayandığını vurgulayan Aliy, bu ilişkilerin son yıllarda kültürel, akademik ve diplomatik alanlarda daha da güçlenerek çok yönlü bir işbirliğine dönüştüğünü dile getirdi.

Aliy, açılışı yapılan merkezin yalnızca bir bina olmadığını, iki ülke arasındaki gönül bağlarını pekiştiren, kültürel etkileşimi artıran ve ortak mirası geleceğe taşıyan önemli bir merkez olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın dört bir yanında Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmayı, aynı zamanda farklı kültürlerle karşılıklı anlayış ve etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Taşkent'te açılan bu merkezimizin de bu misyonun güçlü bir temsilcisi olacağına inanıyoruz."

Konuşmasında Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım" sözünü hatırlatan Aliy, bu anlayışın kurulan kültürel köprünün en güzel ifadesi olduğunu vurguladı. Aliy ayrıca Ali Şir Nevai'nin ilim ve eğitimin önemine işaret eden sözlerine de atıfta bulunarak, merkezin öğrenme ve kültürel paylaşım açısından önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Merkezin yalnızca kültürel faaliyetlerin değil, aynı zamanda öğrenmenin, öğretmenin ve karşılıklı anlayışın da merkezi olacağını belirten Aliy, "İnanıyorum ki Taşkent Yunus Emre Kültür Merkezi; sanat etkinliklerinden dil eğitimine, akademik çalışmalardan kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstererek, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Etkinliğin ardından basına açıklama yapan Aliy, enstitü olarak dünyanın 70'ten fazla ülkesinde faaliyet yaptıklarını dile getirdi.

Aliy, gönül coğrafyası olan Orta Asya'nın tüm ülkelerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bunun kendileri için gurur verici olduğunu vurguladı.

Özbekistan'ın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Aliy, burada açılışını yaptıkları Yunus Emre Enstitüsü'nün hem Özbek öğrencilerin Türkçeye olan ilgisinin artmasına katkı sağlayacağını, hem de Anadolu kültürünü buraya aktarma fırsatı tanıyacağını ve iki farklı coğrafyadaki aynı kültürün uçları arasında bir köprü olacağını belirtti.

Katılımcılar, açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında katılımcılar Özbek öğrencilerin çizdiği tezhip sanatı örneklerinin yer aldığı sergiyi gözden geçirirken, programda ayrıca öğrenciler tarafından geleneksel Özbek musikisinden eserler icra edildi.