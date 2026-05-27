Haberler

Özbekistan'da bayram namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan'da Kurban Bayramı namazı Taşkent başta olmak üzere tüm illerde kılındı. Camilerin dolmasıyla avlu ve sokaklarda namaz kılan Müslümanlar, savaşların sona ermesi ve barış için dua etti. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yayımladığı mesajda bayramın barış ve dayanışma değerlerini vurguladı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve diğer illerinde bayram namazı kılındı.

Başkent Taşkent'te camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami avlularını ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Hamidcan İşmatbekov kıldırdı.

İşmatbekov vaazında, Müslümanların bayramını kutlayarak, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını belirtti.

Namazın ardından dünyanın farklı bölgelerinde süren savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması, ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkedeki Müslümanların ve tüm halkın bayramını kutladı.

Mirziyoyev, mesajında, Kurban Bayramı'nın barış, merhamet ve dayanışma değerlerini yansıttığını belirterek, bayramın Özbekistan'da insan odaklı reformlarla uyum içinde toplum için daha anlamlı hale geldiğini ifade etti.

Ülkede farklı milletler arasında dostluk ve dayanışma ortamının güçlendirilmesine, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine ve mahallelerin kalkındırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Mirziyoyev, Kurban Bayramı'nın bu süreçte manevi güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, son yıllarda Özbekistan'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması ile İslam medeniyetine ilişkin ilmi çalışmaların yeni aşamaya taşındığını belirterek, Taşkent'te açılan İslam Medeniyeti Merkezi, Semerkant'taki İmam Buhari ve Mergilan'daki Mergilani külliyeleri gibi projelerin bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Günümüzde Özbekistanlı 15 binden fazla hacı adayının kutsal topraklarda hac ibadetlerini yerine getirmekte olduğunu bildiren Mirziyoyev, bu yıl ilk defa ülkenin refahı ve kalkınması için hizmet eden 100 vatandaşın aileleriyle Cumhurbaşkanı kontenjanından hac ziyaretine gönderdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru

Beklenen başvuruyu gerçekleştirdi

Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor