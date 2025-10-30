Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, UNESCO Genel Direktörü Azoulay'a Dostluk Nişanı Verdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ülkesinin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, UNESCO 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere Semerkant'ta bulunan UNESCO Genel Direktörü Azoulay ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin başında Azoulay, UNESCO 43. Genel Konferansı'nın Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenleniyor olmasından dolayı Mirziyoyev'i kutlayarak, organizasyonun en üst düzeyde gerçekleştirilmesinden ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı da Özbekistan'ın UNESCO ile ortaklığının daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesinden, öncelikli alanlarda yeni ortak projelerin hayata geçirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Görüşmede Özbekistan ile UNESCO arasındaki çok yönlü ortaklığın daha da geliştirilmesi konusu ele alındı, son yıllarda Özbekistan ile UNESCO arasındaki üst düzey işbirliğinin gelişerek devam etmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Görüşmenin sonunda Mirziyoyev, bilim, eğitim ve kültür alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki büyük hizmetleri ve Özbek halkının zengin kültürel mirasının yaygınlaştırılmasındaki kişisel katkılarından dolayı Azoulay'a ülkesinin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı'nı takdim etti.