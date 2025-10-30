Haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, UNESCO Genel Direktörü Azoulay'a Dostluk Nişanı Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, UNESCO 43. Genel Konferansı çerçevesinde Audrey Azoulay'ı Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi. Görüşmelerde iki taraf arasındaki işbirliği, projeler ve kültürel mirasın yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ülkesinin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, UNESCO 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere Semerkant'ta bulunan UNESCO Genel Direktörü Azoulay ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin başında Azoulay, UNESCO 43. Genel Konferansı'nın Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenleniyor olmasından dolayı Mirziyoyev'i kutlayarak, organizasyonun en üst düzeyde gerçekleştirilmesinden ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı da Özbekistan'ın UNESCO ile ortaklığının daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesinden, öncelikli alanlarda yeni ortak projelerin hayata geçirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Görüşmede Özbekistan ile UNESCO arasındaki çok yönlü ortaklığın daha da geliştirilmesi konusu ele alındı, son yıllarda Özbekistan ile UNESCO arasındaki üst düzey işbirliğinin gelişerek devam etmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Görüşmenin sonunda Mirziyoyev, bilim, eğitim ve kültür alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki büyük hizmetleri ve Özbek halkının zengin kültürel mirasının yaygınlaştırılmasındaki kişisel katkılarından dolayı Azoulay'a ülkesinin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.